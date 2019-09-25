إنتاج النفط الأمريكي يرتفع لمستوي تاريخي جديد
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 06:49 م
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وكالات
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كشف التقرير الأسبوعي والصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إنتاج الولايات المتحدة النفطي بلغ 12.500 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 20 سبتمبر الجاري وهو أعلى بنحو 100 ألف برميل يومياً عن أرقام الأسبوع السابق له، ويعد أعلى مستوي فى تاريخ الولايات المتحدة.
ويعتبر هذا المستوى من إنتاج النفط هو الأعلى على الإطلاق من حيث المستويات الأسبوعية والذي سبق وتم تسجيله في الشهر الماضي، وذلك بعد أن كان مستقراً على مدى الأسبوعين الماضيين قرب المستوى القياسي والمسجل في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس.
وبحسب التقرير الأسبوعي، فإن واردات الولايات المتحدة من النفط تراجعت في الأسبوع الماضي إلى 6.378 مليون برميل يومياً، وهو مستوى أقل بنحو 672 ألف برميل يومياً عن مستويات الأسبوع السابق له.
كما أن صادرات النفط الأمريكية تراجعت بمقدار 192 ألف برميل يومياً لتسجل 2.983 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنقضي.
ومع الهبوط الذي خيّم على الصادرات والوادرات النفطية في الأسبوع الماضي وإن كان بدرجة أكبر في الأخيرة، فإن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام شهد هبوطاً بنحو 480 ألف برميل يومياً ليسجل 3.395 مليون برميل يومياً.
ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة، صعدت مخزونات النفط الأمريكية بنحو 2.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة مع 0.3 مليون برميل متوقعة في الاتجاه الهابط.
وبالنسبة لمخزونات البنزين في الولايات المتحدة، فسجلت زيادة بنحو 0.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع 296 ألف برميل.
وبحلول الساعة 2:58 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر بنحو 1.8 بالمائة مسجلاً 61.96 دولار للبرميل.
وفي الوقت نفسه، هبط سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر نوفمبر بأكثر من 1.8 بالمائة إلى 56.23 دولار للبرميل.
وعند تعاملات أمس تراجعت أسعار النفط بشكل كبير عند تسوية التعاملات اليوم الثلاثاء، لتفقد نحو 2 % مع انخفاض نسبة التفاؤل حول المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بسرقة حقوق الملكية الفكرية والتلاعب بالعملة مما قلل من التفاؤل بشأن التجارة الذي خيم على المستثمرين مؤخراً.
وقالت تقارير صحفية لوكالة "رويترز" أن السعودية استعادت أكثر من 75 بالمائة من إنتاج الخام الذي فقدته، في أعقاب الهجوم على شركة أرامكو في الشهر الجاري، وأعلنت صحيفة "ذا وول ستريت جورنال" أن الإصلاحات في المصانع المتضررة في السعودية قد تستغرق أشهر أكثر من التي تم تقديرها.
وينتظر أن يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات الأولية للنفط عن الأسبوع الماضي.
وتراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 2.3 بالمائة مُسجلاً 57.29 دولار للبرميل.
وانخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر بحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، بنحو 2.5 بالمائة إلى 63.12 دولار للبرميل.
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