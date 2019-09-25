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خلال لقائه بالسيسي.. رئيس أوكرانيا يشيد بجهود مصر لحل الأزمات سياسيًا

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 06:38 م
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خلال لقائه بالسيسي.. رئيس أوكرانيا يشيد بجهود مصر لحل الأزمات سياسيًا
السيسى ورئيس أوكرانيا
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التقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بنيويورك مع السيد فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس هنأ "زيلينسكي" لتوليه رئاسة أوكرانيا، معرباً عن التقدير للعلاقات الثنائية المستقرة التي تجمع ما بين البلدين، وما تشهده تلك العلاقات من تنامٍ خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية، حيث تحتل أوكرانيا المرتبة الثانية من حيث عدد السائحين الوافدين إلى مصر، كما تمثل مصر الشريك التجاري الأول لأوكرانيا في أفريقيا والشرق الأوسط.

من جانبه؛ أشاد الرئيس الأوكراني بالروابط الوثيقة بين البلدين، مؤكداً اعتزام بلاده المضي قدماً في جهود تطوير العلاقات الثنائية مع مصر بمختلف أنماطها، فضلاً عن التنسيق والتشاور المستمر حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ظل الدور المصري المحوري في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد تناول اللقاء بحث سبل دفع العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات الثنائية، بالإضافة إلى التطرق إلى التنسيق بشأن أوضاع الطلبة المصريين في أوكرانيا، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد اهتمام مصر باتخاذ الجانب الأوكراني للإجراءات اللازمة لحماية مصالح الطلاب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضاً مناقشة مجمل تطورات الأوضاع وتبادل وجهات النظر بالنسبة لعدد من الملفات الإقليمية، كعملية السلام وسوريا وليبيا واليمن، حيث أكد الرئيس ثوابت الموقف المصري تجاه تلك القضايا، كما ثمن الرئيس الأوكراني من جانبه الجهود المصرية ذات الصلة للتوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

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