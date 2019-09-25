"شيحة": المواطن المصري سيشعر بالتحسن الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة

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أكد الدكتور عصام شيحة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن انخفاض سعر الدولار المستمر مقابل الجنيه مؤشر قوي على نجاح استراتيجية الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المواطن المصري خلال الأشهر القادمة سيشعر بالتحسن الاقتصادي.



وأضاف "شيحة"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء: "نتمنى عقب عودة الرئيس عبدالفتاح السيسي من زيارته للأمم المتحدة أن يكون هناك بعض القرارات تصب في مصلحة الاقتصاد".



وأوضح "شيحة" أن هناك مؤشرات تقول أننا سنسمع أخبار طبية في الشأن الاقتصادي خاصة بعد القبول الجيد والطيب في اللقاء المشتركة بين الرئيس السيسي وغرفة التجارة الأمريكية أو بين الرئيس وأصحاب الشركات الكبرى، لافُتا إلى أن هؤلاء لديهم خطط مؤكدة للاستثمار في مصر لاسيما وجود حوافز جيدة للاستثمار، وتميز البنية التحتية في بلادنا.



ونوه الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن المواطن دعم الدولة المصرية بشكل كبير، وأن الأوان أن يشعر بالتحسن الاقتصادي، متابعًا: "ثمار خطة الإصلاح الاقتصادي بدأت بدليل اختفاء طوابير الوقود والخبز".



وحول حرب الشائعات التي تتعرض لها الدولة المصرية قال: "الرئيس السيسي مصمم على المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن؛ ولذلك بدأت تظهر الشائعات"، لافتًا إلى أن أعداء الوطن يراهنون دائما على أن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تفرض سلطنها على بعض الدول.

