داليا مصطفى تكشف تفصايل شخصيتها في "حواديت الشانزليزيه"
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 05:26 م
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لوجين سامح
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كشفت الفنانة داليا مصطفى، تفاصيل شخصيتها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذي من المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني.
وقالت داليا، في تصريح خاص لـ موقع "الفجر الفني"، "أُجسد شخصية تدعى قسمت هانم، هي بنت بشوات من أسرة ثرية، ولديها مشكلة في حياتها أنها متزوجة ولم تنجب، وتتعرض لأزمات نفسية عديدة في حياتها من بينهم مقتل زوجها وعدم قدرتها على الإنجاب وأيضًا إتهامها بقتل زوجها، وتتوالى الأحداث لاكتشاف قاتل زوجها الحقيقي".
وأضافت أن هناك عدة معايير جذبتها للدور، من بينهم أن الشخصية التي تجسدها جديدة عليها ولم يسبق لها تقديم نوعية هذه الأدوار من قبل، بالإضافة إلى الورق والسيناريو العام للمسلسل، مؤكدة أن الورق هو العامل الأساسي الذي جذبها للاشتراك في المسلسل، وترشيحها للدور جاء عن طريق المؤلف أيمن سليم ونهى سعيد.
جدير بالذكر أن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ينتمي لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة، وأحداثه تدور في حقبة زمنية قديمة وهي الخمسينيات، حيث يرصد المسلسل الحياة الاجتماعية لمصر في هذه الفترة والتعامل بين الأشخاص.
يُذكر أن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من بطولة إياد نصار، إنجي المقدم، داليا مصطفى، أماني كمال، عايدة رياض، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى هو مسلسل "قمر هادي" بطولة الفنان هاني سلامة، الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، والذي أحداثه كانت تدور حول هادي أبو المكارم الذي توهمه عائلتة أنه فاقد للذاكرة بعد تعرضه لحادث ما، ومع مرور الوقت يكتشف أن عائلته تكذب عليه للانتقام منه لإنه كان في الماضي يعاملهم بطريقة قاسية، المسلسل من تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز.
وفي سياق آخر أوضحت الفنانة داليا مصطفى أن سبب غيابها عن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، هو إنشغالها بتصوير المسلسل، معربة عن مدى إعجابها بفعاليات الدورة الثالثة من المهرجان.
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