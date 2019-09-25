مفاجأة مدوية.. أول تحرك من اتحاد الكرة لترضية محمد صلاح بعد أزمة the best

اشتعلت في الساعات الماضية أزمة نارية بين الفرعون المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي،واتحاد الكرة المصري، عقب الإعلان عن نتائج تصويت جائزة the best والتي توج بها الأرجنتيني ميسي لاعب برشلونة كلاعب العام متفوقا على فان دايك وكريستيانو رونالدو.

وجاء سبب الأزمة بعدما اكتشف صلاح أن مصر لم تصوت من الأساس في الجائزة، وأن الإعلامي المصري الوحيد الذي تواجد بالتصويت منح صوته لماني أولا ثم رونالدو ثانيا قبل أن يضع صلاح ثالثا، ليقوم نجم الريدز بحذف صفة أنه لاعب بالمنتخب المصري من التعريف الخاص بحسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتدرس إدارة اتحاد الكرة الحالية بقيادة عمرو الجنايني ترضية محمد صلاح بعد الأزمة الأخيرة التي لم تكن اللجنة الخماسية طرفا فيها كونها لم تكن متواجدة وقت التصويت، وذلك عن طريق منح النجم المصري شارة قيادة الفراعنة في الفترة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب.

ويخشى اتحاد الكرة من غياب محمد صلاح عن معسكر المنتخب في أكتوبر المقبل بعد أزمة حفل the best.

وكان اتحاد الكرة قد قرر فتح تحقيق لمعرفة ملابسات تصويت مصر في مسابقة الأفضل على مستوى العالم لكشف السبب الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر، وأرسل الاتحاد لكرة استفسارا للاتحاد الدولي لكرة القدم عن الواقعة.