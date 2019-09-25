لامبارد: جماهير تشيلسي أذكياء للدرجة التي تؤهلهم لرؤية تطور الفريق
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:56 م
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عمر عبدالعزيز
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أكد فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، أن كل من يتابع النادي اللندني، سيعرف ويتأكد أنه يتقدم بشكل ملحوظ، على الرغم من الصعوبات التي يواجهها الفريق.
ومن الجدير بالذكر أن لامبارد كان قد تحدث عن الهزيمة الموجعة لأصحاب ملعب ستامفورد بريدج ، أمام ليفربول بهدفين مقابل هدف.
وأشار لامبارد إلى إنه يعتقد أن الفريق الأزرق يحقق تقدمًا كبيرًا على مستوى جميع الجبهات ويعتقد أن المشجعين يمكنهم رؤية ذلك التقدم بأعينهم.
وقال لامبارد في تصريحات للموقع الرسمي للنادي اللندني الكبير: "مشجعو تشيلسي أذكياء في ما يتعلق بكرة القدم. لقد شاهدوا الأكبر سنًا منهم الكثير من الأشياء المختلفة، لكنهم بالتأكيد يقفون خلفنا".
وأضاف: "لدينا الآن لاعبون شباب وأعتقد أن المشجعين سيكونون صبورين معهم، وسوف يحتاجون إلى ذلك، ولكن في نفس الوقت تظل القواعد كما هي دائمًا، إذا أظهرت شغفًا وكفاحًا ورغبة في اللعب من أجل النادي فسوف يحترم المشجعون أن تفوز أو تخسر أو تتعادل".
وواصل بقوله: "أعتقد قدمنا أداء جيد جدًا ضد ليفربول، خاصةً في الشوط الثاني، لقد سببنا لهم مصاعب كثيرة وبعض اللاعبين قدموا مستويات مميزة فرديًا، الأهم بالنسبة لي هو شخصية الفريق والقتالية حتى النهاية، رأيت عدة لمحات تطورت في الفريق مثل تناقل الكرة بشكل أسرع."
وأتم لامبارد بالحديث عن الإصابات التي يعاني منها الفريق: "إصابة كريستنسين ليست خطيرة، نآمل بألا يغيب لفترة طويلة ولكنني لا أستطيع تحديد وقت لعودته، ولكنه سيغيب عن لقاء غدًا، إيمرسون سيغيب حتى التوقف الدولي المقبل (في وسط اكتوبر)، سيغيب لعدة أسابيع لتفاقم الإصابة لذا علينا أن نكون حريصين مع الإصابات".
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