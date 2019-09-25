اليونيسف: مليوني طفل خارج المدرسة في اليمن التي مزقتها الحرب
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 05:02 م
Advertisements
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
Advertisements
قالت منظمة الأمم المتحدة للأطفال اليوم الأربعاء أن مليوني طفل خارج المدرسة في اليمن التي مزقتها الحرب منذ تصاعد النزاع في مارس 2015.
وقالت اليونيسف في بيان: "أن تعليم 3.7 مليون طفل آخر في خطر لأن رواتب المعلمين لم تدفع منذ أكثر من عامين".
وقالت "سارة بيسولو نيانتي" ممثلة اليونيسف في اليمن: "العنف والتشرد والهجمات على المدارس تمنع الكثير من الأطفال من الوصول إلى المدارس".
وتقول وكالة الأمم المتحدة: "أن مدرسة من بين كل خمس مدارس في البلاد لم يعد من الممكن استخدامها كنتيجة مباشرة للنزاع الذي دمر نظام التعليم الهش في اليمن بالفعل.
وأوضحت نيانتي: "يواجه الأطفال خارج المدرسة مخاطر متزايدة من جميع أشكال الاستغلال بما في ذلك إجبارهم على الانضمام إلى القتال وعمالة الأطفال والزواج المبكر".
وأضافت: "إنهم يفقدون الفرصة للتطور والنمو في بيئة مليئة بالرعاية والتحفيز، وفي النهاية يصبحون محاصرين في حياة من الفقر والمشقة".
وقُتل عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من المدنيين، منذ التدخل الذي قادته السعودية في مارس 2015 لدعم الحكومة المحاصرة بعد أن استولت ميليشيات الحوثيين المتحالفة مع إيران على العاصمة صنعاء.
وأدى القتال إلى نزوح الملايين وترك 24.1 مليون شخص - أي أكثر من ثلثي السكان - في حاجة إلى المساعدات.
وفقًا لليونيسيف، يعاني 1.8 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد.
ووصفت الأمم المتحدة اليمن بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وقالت اليونيسف في بيان: "أن تعليم 3.7 مليون طفل آخر في خطر لأن رواتب المعلمين لم تدفع منذ أكثر من عامين".
وقالت "سارة بيسولو نيانتي" ممثلة اليونيسف في اليمن: "العنف والتشرد والهجمات على المدارس تمنع الكثير من الأطفال من الوصول إلى المدارس".
وتقول وكالة الأمم المتحدة: "أن مدرسة من بين كل خمس مدارس في البلاد لم يعد من الممكن استخدامها كنتيجة مباشرة للنزاع الذي دمر نظام التعليم الهش في اليمن بالفعل.
وأوضحت نيانتي: "يواجه الأطفال خارج المدرسة مخاطر متزايدة من جميع أشكال الاستغلال بما في ذلك إجبارهم على الانضمام إلى القتال وعمالة الأطفال والزواج المبكر".
وأضافت: "إنهم يفقدون الفرصة للتطور والنمو في بيئة مليئة بالرعاية والتحفيز، وفي النهاية يصبحون محاصرين في حياة من الفقر والمشقة".
وقُتل عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من المدنيين، منذ التدخل الذي قادته السعودية في مارس 2015 لدعم الحكومة المحاصرة بعد أن استولت ميليشيات الحوثيين المتحالفة مع إيران على العاصمة صنعاء.
وأدى القتال إلى نزوح الملايين وترك 24.1 مليون شخص - أي أكثر من ثلثي السكان - في حاجة إلى المساعدات.
وفقًا لليونيسيف، يعاني 1.8 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد.
ووصفت الأمم المتحدة اليمن بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
Advertisements
- "اليونيسيف": مقتل 200 طفل في اليمن منذ مطلع العام
- اليونيسف: مقتل 83 طفلا في يناير الدموي بالشرق الأوسط
- اليونيسف: مليونا طفل لا يذهبون إلى المدارس منذ بداية الصراع في اليمن
- في اليوم العالمي لضحايا الاعتداءات .. سوريا وأفغانستان أخطر الأماكن على الأطفال
- 70 مليون دولار منحة سعودية إماراتية لدعم المعلمين باليمن
- 70 مليون دولار دعم سعودي إماراتي لمعلمي اليمن
- المملكة والإمارات تدعمان المعلمين والمعلمات اليمنيين بـ70 مليون دولار
- في اليوم العالمي لضحايا الاعتداءات.. ما هي الدول الأكثر خطورة على الأطفال؟
- اليونيسف والشركاء يطلقون برنامج الوصول إلى التعليم في أرض الصومال