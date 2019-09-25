إخلاء سبيل متهمة من شركاء نجل حسن مالك بتدابير احترازية

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قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، إخلاء سبيل رجاء السيد عبد الله البرماوي في اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المقيدة برقم 844 لسنة 2018 وذلك بتدابير احترازية.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.



وفي سياق متصل أيضًا قامت نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار المحامي العام الاول للنيابة بالاستئناف علي قرار إخلاء السبيل الصادر من الدائرة 11 إرهاب وقد تحدد جلسة غدا الخميس الموافق 26 سبتمبر لنظر الاستئناف أمام الدائرة 30 ارهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني.



وكانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين في هذة القضية عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست عل خلاف أحكام القانون "جماعة إرهابية"، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، والتحريض على مؤسسات الدولة، ونشر وبث الشائعات.



يذكر أيضًا أنه قد أمر المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بحبس معاذ حسن مالك، نجل رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بدعم تنظيم «الإخوان»، وتمويل أنشطته المحظورة التي تنطوي على التحريض على ممارسة العنف في هذة القضية المقيدة برقم 844 لسنة 2018 حصر امن دولة عليا.



وأسندت النيابة في تحقيقاتها التي تجري بإشراف المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد لشؤون النيابات المتخصصة، إلى «معاذ» اتهامات بالتحريض على العنف، والانضمام إلى «جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها».



وقامت نيابة أمن الدولة العليا بمواجهة المتهم بالأدلة المطروحة ضده، والمتمثلة في تحريات أجهزة الأمن وفي مقدمتها جهاز الأمن الوطني، وما توصلت إليه التحقيقات التي تباشرها النيابة في الجرائم موضوع الاتهام، والتي أشارت إليه بأصابع الاتهام واشتراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم العنف التي تشهدها البلاد ويمارسها «الإخوان»، بحسب الاتهامات.