سوهاج تبحث زراعة محاصيل زراعية بمياه الصرف الصحى المعالج

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عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج إجتماعًا لبحث زراعة محاصيل زراعية بمياه الصرف الصحي المعالج.



أكد الدكتور احمد الانصارى محافظ سوهاج على ضرورة الاستفادة من كافة المساحات المخصصة لزراعة الغابات الشجرية وكذلك مياه الصرف الصحى المعالج لحماية تلك الاراضى من التعدى وتعظيم الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقد بمقر محافظة سوهاج بحضور الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة واللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى للاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والشركة لزراعة محاصيل على مياه الصرف الصحى المعالج ثنائيًا وثلاثيًا.



وأكد اللواء محمد بدرى ان الزراعات سيتم تنفيذها وفقًا للكود المصرى وانه سيتم التوسع فى زراعة الاشجار الخشبية لتوفر الاخشاب للسوق المحلى والحد من الاستيراد من الخارج.



واشار د. احمد عزيز رئيس الجامعة الى ضرورة توفير مساحات من الغابات الشجرية لاجراء بحوث مياه الصرف الصحى ولتدريب الطلاب ولتقديم افكار بحثية لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالج.



ومن الجدير باذكر انه حضر الاجتماع د. احمد سالمان عميد كلية الزراعة بجامعة سوهاج ود. ياسر ابو الخير مدير ادارة اعادة الاستخدام بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ود. مصطفى محمود استشارى شبكات الرى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومسئولى الغابات الشجرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.



وكانت قد ظمت مديرية الشئون الصحية بالتعاون مع مديرية الأوقاف بقصر ثقافة سوهاج ندوة تثقيفية بعنوان الصحة الإنجابية بين الطب والدين لمناقشة قضايا ختان الإناث والزواج المبكر وتنظيم الأسرة.





وأكد محافظ سوهاج أن المؤشرات السكانية لمحافظة سوهاج خلال العام الماضى كانت تمثل تحديا كبيرًا حيث بلغ معدل الأمية 38% تقريبا، ليصل إلى 23% فقط هذا العام بفضل التعاون بين جميع الأجهزة المعنية واقتحام تلك المشكلات والعمل على تحويل جميع المؤشرات السلبية إلى مؤشرات ايجابية، مشيدًا بمجهودات رجال الأوقاف في التعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في سوهاج، حيث تم فتح 1600 فصل لمحو الأمية بمختلف قرى ومدن المحافظة.