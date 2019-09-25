تعرف على أقوى عروض كارفور قبل نهاية شهر سبتمبر
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 03:21 م
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تخفيضات وخصومات كارفور
تحرص بوابة الفجر الالكترونية على تقديم كافة العروض والتخفيضات التى يقدمها سلاسبل محلات كارفور على مستوى الجمهورية، حيث تحرص سلاسل محلات كارفور على تقديم العديد من العروض والخصومات على الكثير من المنتجات التى يحتاج إليها المواطن السعودي وجاءت الاسعار على النحو التالي:
خصومات كارفور الادوات الكهربائية في كارفور
قدم "كارفور" خصومات بقيمة 80 جنيه على جهاز خلاط مولينكس بقيمة 80 جنيه ليصل سعرة إلى 399 جنيه، وبلغت الخصومات على خلاط كينوود نحو 600 جنيه ليصل سعرة إلى 2599 جنيه، وبلغ سعر جهاز " ميكروويف فريش" نحو 1999 جنيه بدلًا من 2499 جنيه بخم بلغ 500 جنيه، وحصل غالية مياة فرست على خصم وصل إلى 23% ليصبح سعرها نحو 229 جنيه مقابل 299 جنيه قبل الخصم، وتضمنت العروض ايضا سعر شاشة إل إي دي 32 بوصة ماركة "التر"نحو 2249 جنيه بخصم بلغ 100 جنيه مقابل 22349 قبل الخصم.
عروض كارفور على الشاشات والتلفزيونات
وبلغ سعر شاشة " تورندو" 32 بوصة في عروض كارفور نحو 2299 جنيه بخصم بلغ 300 جنيه، وسجل سعر شاشة " فليبس" 40 بوصة نحو 4299 جنيه مقارنة 4799 جنيه قبل الخصم، وبغلت الخصم على سعر شاشة" سامسونج" 49 بوصة نحو 300 جنيه ليصل سعرها إلى 6999 جنيه.
عروض كارفور على الاغذية المحفوظة والمجمدة
سجل سعر الموزة البقري لتسجيل 124 جنيه، وخفض سعر روستو بقري من 143.95 جنيه إلي 126.95 جنيه، وانتركوب أو ريب أي بقري بسعر 126 جنيه، فراخ فليه بسعر 74.95 جنيه فراخ طازجة طازجة صدور دجاج بالعظم 44.95 جنيه، اوراك فراخ 34.95 جنيه، جمبري صغير 99.95 جنيه، سمك فيليه 39.95 جنيه، سمك ماكريل 29.95 جنيه.
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