تعرف على أقوى عروض كارفور قبل نهاية شهر سبتمبر

خصومات كارفور الادوات الكهربائية في كارفور

قدم "كارفور" خصومات بقيمة 80 جنيه على جهاز خلاط مولينكس بقيمة 80 جنيه ليصل سعرة إلى 399 جنيه، وبلغت الخصومات على خلاط كينوود نحو 600 جنيه ليصل سعرة إلى 2599 جنيه، وبلغ سعر جهاز " ميكروويف فريش" نحو 1999 جنيه بدلًا من 2499 جنيه بخم بلغ 500 جنيه، وحصل غالية مياة فرست على خصم وصل إلى 23% ليصبح سعرها نحو 229 جنيه مقابل 299 جنيه قبل الخصم، وتضمنت العروض ايضا سعر شاشة إل إي دي 32 بوصة ماركة "التر"نحو 2249 جنيه بخصم بلغ 100 جنيه مقابل 22349 قبل الخصم.





عروض كارفور على الشاشات والتلفزيونات

وبلغ سعر شاشة " تورندو" 32 بوصة في عروض كارفور نحو 2299 جنيه بخصم بلغ 300 جنيه، وسجل سعر شاشة " فليبس" 40 بوصة نحو 4299 جنيه مقارنة 4799 جنيه قبل الخصم، وبغلت الخصم على سعر شاشة" سامسونج" 49 بوصة نحو 300 جنيه ليصل سعرها إلى 6999 جنيه.



