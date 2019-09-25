سقوط تكييف في إحدى المدارس الخاصة بالبحر الأحمر (صور)

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تداول عدد من الأشخاص، بالبحر الأحمر عبر صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بإحدى المدارس الخاصة في منطقة أبو عشرة بمدينة الغردقة، عددًا من الصور يظهر فيها سقوط أحد أجهزت التكييف من الأدوار العلوية وسط حالة من الذعر بين طلاب المدرسة.





ووصف عدد من رواد السوشيال ميديا، الصور المتداولة بالاهمال الشديد بأرواح الطلاب والتلاميذ، ومنهم من قال هي دي بعض المدارس الخاصة، فيما قال آخرون الناس بتدفع فلوس عشان ترسل أبنائها للموت، فيما طلب عدد آخر بسرعة التحرك وفتح تحقيق موسع حول تلك المشكلة والوقوف على مدا الموقف من تلك الاستهتار بأرواح التلاميذ.





وأثارت الصورة استياء الجميع على مواقع التواصل الاجتماعى بمحافظة البحر الأحمر حيث طالب رواد التواصل الاجتماعي، مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، قسم التعليم الخاص بسرعة التحرك وفتح تحقيق حول تلك المشهد الذي تسبب في حالة من الذعر بين طلاب وتلاميذ المدرسة





تعليم البحر الأحمر 173 مدرسة حكومية تستقبل طلاب



وكانت أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، يوم الأحد الماضي عن فتح 173 مدرسة بمدن المحافظة المختلفة، أبوابها يوم الأحد الماضي لاستقبال الطلاب معاإنطلاق العام الدراسى الجديد، معلنه تم الإنتهاء من جميع عمليات الصيانة للمدارس وعمليات التوسع والإنشاءات الجديدة للمدارس المقرر دخولها الخدمة هذا العام.



ومن جانبها قالت نورا كامل فاضل مديرية مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنهت جميع الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى مدن المحافظة استعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد، اليوم الأحد، بفتح أبواب 173 مدرسة منها خمس مدارس جديدة تدخل الخدمة لأول مرة هذا العام بالإضافة إلى التوسعات في بعض المباني والفصول.



وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ "لفجر"، هناك تعليمات لجميع مديري الإدارة التعليمية بتشكيل غرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية وربطها بغرفة عمليات ديوان عام مديرية التربية والتعليم، لمتابعة سير انتظام الدراسة بالمدارس والوقوف على أي مشاكل تعوق العملية التعليمية وحلها فور وصولها لغرفة العمليات.



وتابعت فاضل، أنها ستقوم بجولة تفقدية صباح اليوم الأحد بعدد من مدارس مدينة الغردقة، فضلًا عن حضور طابور الصباح في إحدى المدارس.