بعد خطاب الرئيس أمام الأمم المتحدة .. "البورصة" تخالف التوقعات وتربح 6.2 مليار جنيه في ختام التعاملات





أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء ، علي ارتفاع جماعي ، بدعم من مشتريات الأجانب والعرب ، حيث قفز المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنحو 3.2% عند مستوى 13,594.61 نقطة، وذلك بعد إلقاء الرئيس لكلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة امس و ترقب المستثمرين لقرار المركزى بشأن الفائدة ، وربح رأس المال السوقي نحو 6.2 مليار جنيه مغلقا عند 688.4 مليار جنيه





مؤشرات البورصة المصرية





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة اليوم بنسبة 3.2% ليغلق عند 13594.6 نقطة ، وارتفع مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.6% عند مستوى 496.11 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً بنسبة 2.6%، عند مستوى 1,327.3 نقطة.





تداولات البورصة المصرية





سجلت قيمة التداول اليوم نحو 780 مليون جنيه ، من خلال التداول علي 234 مليون سهم عبر تنفيذ 22.2 الف عملية بيع وشراء ، حيث تم التداول علي 172 شركة إرتفع منهم 127 شركة وإنخفض 14 شركة وإستقرت نحو 31 شركة





تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية





واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب للشراء بصافي 158 مليون جنيه و64.7 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المصريون للبيع بصافي 222.7 مليون جنيه.





أسهم دعمت من ارتفاع البورصة اليوم

ودعم من صعود البورصة اليوم الأسهم الأتية





1- أسهم البنك التجاري الدولي

2- وبالم هيلز

3- طلعت مصطفى

4- السويدي إليكتريك

5- المجموعة المالية هيرميس

6- مصر الجديدة للإسكان

7- أوراسكوم للاستثمار

8- حديد عز

حيث ارتفعت بمعدلات تراوحت يين 2.3 و6.1%.





خطاب الرئيس دعم صعود مؤشرات البورصة اليوم





وقال أيمن فودة خبير أسواق المال أن المؤشرات الرئيسية للبورصة تداولات جلسة الاربعاء بالمنطقة الخضراء ليضيف المؤشر الرئيسى 424.41 نقطة ، بنسبة صعود 3.22% منهيا عند 13594.61 نقطة ، كما صعد مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 12.97 نقطة ، بنسبة صعود 2.68% منهيا عند 469.11 نقطة ،





وأوضح فودة من خلال تصريح خاص ل"فجر " أن الأسهم وصلت لمناطق سعرية متدنية و جاذبة للشراء و خاصة الاسهم القائدة و التى شهدت صعودا كبيرا بتعاملات الاربعاء بقيادة التجارى الدولى الذى ربح 5% منهيا عند 75.45 جنيه للسهم مع تصريح رئيس الوزراء بطرح 5 - 6 شركات حكومية خلال الفترة القادمة ، و كذلك القاء الرئيس لكلمته بالجمعية العامة للامم المتحدة امس و ترقب المستثمرين لقرار المركزى بشأن الفائدة .





وجاء ذلك فى ظل قيم تداولات تخطت الـ 780 مليار جنيه ، بأحجام تداول 234 مليون سهم ، بدعم من شراء تجميعى من المؤسسات العربية والاجنبية ، مقابل ضغط بيعى من قبل الافراد بكافة فئاتهم مع صناديق الاسثتمارالمحلية ،،

ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 6.2 مليار جنيه مسجلا ،688.484 مليار جنيه بنهاية تداولات الاربعاء





وعمقت مؤشرات البورصة المصرية خسائرها التي شهدتها منذ بداية الأسبوع، لليوم الثالث على التوالي بجلسة أمس، بضغط مبيعات المستثمرين الأجانب، وواصل المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 تراجعه الذي شهده بمستهل التعاملات، ليهبط بنسبة 4.24 بالمائة (دون حاجز 13200 نقطة) عند مستوى 13170 نقطة، فاقداً 582 نقطة.



