عمرو دياب يتصدر "تويتر" بأغنيته الجديدة "متغير" (صورة)

تصدر النجم عمرو دياب، موقع التغريدات الشهير "تويتر" بأغنية الجديدة "متغير" والتي أصبحت تريند رقم 2 على "تويتر".

وطرحت منذ قليل أغنية عمرو دياب الجديدة "متغير" من ألبومه الجديد "أنا غير" المقرر طرحه كاملًا في الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.

أغنية "متغير" للهضبة من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد، الذين تعاونا مع الهضبة من قبل في أغاني كثيرة منها لو كان يرضيك.

وتقول كلمات أغنية "متغير" لعمرو دياب:

"جارر ناعم قوي متغير عامل راسي وعامل ذوق.. كان الكل في نظره صغير..دايما يتكلم من فوق

اتغير جدا واتبدل اومال كان مين اللي مندل.. بعد خربت مالطة حبيبي ابتدا يتعلم ويفوق..

الحنية دي كانت فين..سلام سلام يا عم البايع ي.ز ياما غر الهوا بني ادمين وبيلعبوا في الوقت ضايع

اتغير جدا واتبدل اومال كان مين اللي مندل.. بعد خربت مالطة حبيبي ابتدا يتعلم ويفوق.

"الا الهضبة"

على صعيد آخر، تصدر الهضبة أمس تويتر كنوع من الرد من قبل جماهير الهضبة على "المقاول الهارب" محمد علي، حيث أراد المقاول خلط أسمه باسم الهضبة لكي يستحوذ على المشاهدات لان عمرو دياب من الفنانين المشهورين ليس في مصر والوطن العربي فقط لكن في العالم جميعًا ويعد الهضبة أحدى مقومات قوة مصر الناعمة التي ارد الهارب ان يستحوذ من خلالها على عاطفة المصريين لكن المصرين يعلمون تمامًا من هو الهضبة ومن هو المقاول؟.

مشاعر المصريين

ولعب "المقاول" على وتر شراء السعودية للفنانين المصرين ناسيًا أن عمرو دياب وغيره من الفنانين المصرين وغيرهم من المجالات الاخرى، طوال تاريخه يتعاون مع شركات إنتاج سعودية مثلما يتعاون مع شركات إنتاج مصرية، مثل "روتانا" المملوكة للأمير الوليد بن طلال، بالإضافة إلى أن "أم أبناءه" تحمل الجنسية السعودية، مما يعني أن علاقتة المهنية والانسانية ممتدة مع السعودية منذ زمن بعيد، ناهيك عن الطرح الساذج لفكرة شراء السعودية للفنانين مقابل مئة أو مئتين مليون جنيهًا، وهو رقم في الحقيقة قد يكون أقل بكثير مما حققه عمرو في مشواره الفني الممتد لثلاثين عامًا، نال خلالها العديد من الجوائز العالمية، والفنان الوحيد في الشرق الأوسط الذي دخل موسوعة "جينيس" لنجاحاته الكبيرة، وأحيا خلال مشواره مئات الحفلات الناجحة حول العالم.

فشل محمد علي في جلب الأموال وخسارته

يعيب "المقاول" على النجوم لأنهم يتعاقدون على إحياء الحفلات وتقديم البرامج والعروض بحثًا عن المال، في حين أن كل هذه الإزمة التي يحدثها من أجل المال فأراد أن ينتج فيلم بـ 27 مليون جنيه وخسر20 مليون فبالطبع نجد ان أزمته الشخصية تتمحور حول المال فقط، فلا هو زعيم ولا مناضل، فلماذا يمنح نفسه حقًا ويطالب بمنعه عن آخرين؟

الشعب المصري يعرف حقيقة الهارب ولا ينساق وراء مثل هؤلاء

فالشعب المصري يعرف جيًدا ان محمد على هو ممثل هارب فاشل يتعاطى المخدرات ويمارس الدعارة وليست هذه عادات وتقاليد المصرين الشرفاء ولا يمثل محمد علي أي مصري شريف يمتلك معتقدات دينية ويعتبر مثل هذه الأعمال التي يقوم بنشرها على السوشيل ميديا مع النساء بمثابة فسق وفجور

كيف ربط المقاول أسمه بالمستشار تركي والفنان عمرو دياب؟

قام الهارب بالاستشهاد بتعاقد عمرو دياب مع وزير هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ مدعيًا أنها إهانة للفن المصري، ولكن ما الإهانة في ذلك لا اعرف هل توجد إهانة لتعاقد نجم كبير مع مسئول مهم في دولة على إحياء حفلات غنائية ضخمة بمشاركة نجوم عالميين.

استغلال محمد على لحب الجماهير لعمرو دياب

ولكن يبقى هنا السؤال، هل يفعل محمد علي ذلك لانه ممثل مغمور، ولدية أزمة تجاه النجومية التي حاول شرائها بأموال "المقاولات" مرارًا وتكرارًا ولم يفلح، ولهذا من الطبيعي أن يكون نجوم الفن هدفًا خفيًا ضمن أهداف حملته المشحونة بمفاهيم ورسائل مغلوطة، فإذا كان المقاول يلقي اتهامات الفساد يمينا ويسارًا استنادا على فكرة "إهدار أموال الدولة"، فما دخل هذه الفكرة بعمرو دياب كفنان ينتمي للقطاع الخاص هو في حد ذاته "مؤسسة خاصة" تمثل استثمارًا يدر دخلًا بالعملة الصعبة لخزينة الدولة.