وكيل أوقاف السويس : مصر وطن يعيش في قلوبنا قبل ان نعيش فيه

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عقد وكيل وزارة الأوقاف بالسويس الشيخ محمد عجمي، اجتماع مع مديري الإدارات الفرعية الخمس والمفتشين وحضور الشيخ محمد فتحي مسلم مدير عام الدعوة والشيخ مصطفي حامد عبدالمقصود رئيس المساجد الاهلية والشيخ سامي فتح الله احمد رئيس قسم الارشاد والاستاذ ايمن مهران مدير العلاقات العامة والاعلام لمتابعة خط سير العمل تنفيذا لتوجيهات الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.





قال الشيخ محمد عجمي محمود وكيل وزارة الأوقاف بالسويس أن مصرنا وطن يعيش في قلوبنا قبل ان نعيش فيه ولابد ان نبذل الغالي والنفيس من اجل استقرار امن وامان الوطن ولابد ان نعمل جميعا بيد واحده للتقدم والنهضة وعلي مديري الادارات الفرعية الخمس بضرورة متابعة جميع الائمة والعاملين بالمساجد حفاظا عليها من المخربين والمفسدين واصحاب الافكار الهدامة.





وتابع الشيخ محمد عجمي محمود وكيل وزارة الأوقاف بالسويس تنفيذًا لتوجيهات وزارة الأوقاف بضرورة متابعة خط سير العمل بالمساجد بكل دقة ومناوبات العمل بين العمال وخاصة يومي الخميس والجمعة، وكذلك متابعة الائمة لاداء القوافل والدروس والاداء الفعلي لهم، وضرورة نظافة اسطح المساجد وصحن المسجد، وشدد علي عدم تمكين غير المصرح لهم من المنابر والدروس حيث لا مكان لغير المصرح لهم واصحاب السياسات والاحزاب علي المنابر وفي المساجد، ووجه ببذل الجهد والعمل علي تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الهيئة العامة لتعليم الكبار ووزارة الاوقاف علي اعتبار محو الامية واجب وطني وغيرها.





وأضاف وكيل وزارة الأوقاف علي السادة مديري الإدارات الفرعية الخمس بضرورة الالتزام بضوابط العمل،والعمل علي تفعيل دور المسجد في المجمتع والعمل علي نشر الفكر الوسطي المعتدل.





كما أكد وكيل وزارة الأوقاف على عقد اجتماعات متتاليه بجميع الائمة بسائر الإدارات بالمحافظة.