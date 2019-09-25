"حشيش واستروكس".. حبس ديلر مخدرات في النزهة 4 أيام
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 02:04 م
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زينب عطا
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قررت نيابة النزهة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة مواد مخدرة لبيعها لعملائه.
وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوي أثناء تفقدهم الحالة الأمنية بشارع جوزيف تيتو في النزهة، بضبط "م.ع" 22 سنة عاطل، وبحوزته "350 جرام مخدر الأستروكس، 20 جرام حشيش، 880 جنيها، هاتف محمول، سلاح أبيض".
وبسؤاله عن ما ضبط بحوزته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، الهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتحرر المحضر اللازم توالت النيابة العامة.
وبسؤاله عن ما ضبط بحوزته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، الهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتحرر المحضر اللازم توالت النيابة العامة.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
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