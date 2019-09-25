شراكة بين "العربية للتصنيع" وكبرى الشركات السلوفاكية لنقل وتوطين التكنولوجيا



ويأتي توقيع مذكرات التفاهم، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة من خلال الشراكة والتعاون مع الشركات العالمية بما يعزز الاقتصاد القومي وسد الفجوة الإستيرادية وزيادة فرص الاستثمار في مصر.



وفي هذا الصدد، أوضح "التراس"أنه تم الاتفاق مع شركة "زيتور" على عودة الجرار الزراعي "زيتور" وتصنيعه محليا من خلال إمكانيات الهيئة العربية للتصنيع مشيرا إلى تميزه بالخدمة الشاقة وسهولة الإستخدام وسهولة الصيانة والإصلاح.



كما أشار إلى التعاون مع شركة "تترا" في مجال صناعة السكة الحديد خاصة عربات بضائع السكك الحديدية من خلال تطوير خط إنتاج عربات البضائع بمصنع سيماف التابع للهيئة ،مع مراعاة التصميمات لتلبية مطالب وزارة النقل من عربات بضائع متطورة تتميز بالسرعة والمتانة ومراعاة نقل كافة أنواع البضائع وذلك بالإستفادة من الخبرة السلوفاكية في هذا المجال ،لافتا إلي دراسة التعاون في مجال الصناعات المغذية لصناعة السكك الحديدية.



كما ذكر "التراس" الخطوات التنفيذية للشراكة والتصنيع المشترك للعربات المدرعة بكافة أنواعها، بالاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بمصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع وخبراته المتميزة في مجال تصنيع العربات المدرعة، ودعم شركة "زيتور" بالخبرة التصميمية والتكنولوجية.



كما أشار "التراس" إلي الاتفاق مع شركة EVPU للتعاون وتبادل الخبرات والبحوث، مشيرا إلي تشكيل لجنة فنية لدراسة الإمكانيات المتاحة والإحتياجات في مجال الصناعات الدفاعية.



وشدد على مراعاة معايير الجودة العالمية بما يتيح المنافسة للتصدير للمنطقة العربية وفتح منافذ للتصدير لعدد 56 دولة في افريقيا ،الذي يمثل هدفا استراتيجيا للهيئة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.



من جانبه، أكد "فالير فرانكو" سفير سلوفاكيا بالقاهرة أن التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع يعد خطوة هامة لتوطين التكنولوجيا بمصروالمنطقة الإفريقية، مشيرا إلي أن هناك العديد من المؤشرات التي تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية بين الجانبين في مختلف المجالات التصنيعيةوأضاف أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية.



كما أكد كبار مسئولي شركات "زيتور" و"تترا "و "EVPU" السلوفاكية علي أهمية الإستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة لتلبية الطلب المتزايد من العربات المدرعة ذات الإستخدامات المتعددة وأهميتها لمواجهة التحديات والمخاطر الأمنية، وأيضا تبادل الخبرات والبحوث في مجال الصناعات الدفاعية ،مؤكدين التطلع لتوطين التكنولوجيا الحديثة لهذه المشروعات وتدريب الكوادر البشرية وهو ما رحب به الفريق "التراس" موضحا أن توجيهات القيادة السياسية واضحة في هذا المجال وهي توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي في مجالات الصناعة المختلفة بالشراكة مع الخبرات العالمية.

شهد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع مذكرات للتفاهم مع كبرى الشركات السلوفاكية، بحضور السيد" فالير فرانكو" سفير سلوفاكيا بالقاهرة وكبار مسئولي شركات "زيتور" و"تترا "وEVPU"" السلوفاكية.