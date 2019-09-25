بفرمان ناري.. تجميد نجم الزمالك حتى يناير القادم
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:46 م
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الفجر الرياضي
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دخل الكونغولي كاسونجو مهاجم الزمالك، في أزمة كبرى، بعدما أصبح اللاعب غير مرتبط بأى نادي خلال الوقت الحالي بعد فسخ تعاقده مع نادي الوداد المغربي الذى قام بضم اللاعب على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الصيفية الماضية.
وانضم كاسونجو للوداد البيضاوي ضمن صفقة انتقال محمد أوناجم لاعب الوداد لصفوف القلعة
البيضاء.
وقام مسئولو الفريق المغربي بفسخ التعاقد مع كاسونجو، بناءا على خلافات تمت بينه وبين سعيد الناصري رئيس النادي المغربي
خلال الفترة الأخيرة وتحدث عنها المهاجم الكونغولي فى وسائل الإعلام.
يولن يستطيع مهاجم الزمالك الانتقال إلى أي فريق حتي شهر يناير
المقبل حيث سيكتفي اللاعب بالتدريبات فقط لحين قدوم فترة الانتقالات القادمة.
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