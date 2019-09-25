مواجهات عنيفة بين القوات الجنوبية والحوثيين باليمن

أعلنت مصادر عسكرية يمكنية، اندلاع مواجهات عنيفة بين القوات الجنوبية وميليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم الأربعاء، إستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة .

وقالت المصادر العسكرية، أن المواجهات التي وصفت بالأعنف، إندلعت في جبهة الريبي بحجر شمالي الضالع .. مشيرة إلى أن الاشتباكات ما زالت مستمرة حتى الآن.

وتواصل القوات الجنوبية التصدي لمحاولات ميليشيا الحوثي الإنقلابية إجتياح محافظة الضالع، بعد سيطرتها على المواقع المتاخمة للمحافظة بتواطؤ من عناصر حزب الإصلاح الذين قاموا بتسليم معسكراتهم بكافة عتادها وأسلحتها التي إستلموها من التحالف العربي للميليشيات.





وقامت المملكة العربية السعودية، بقيادة التحالف العربي مدعوم من الغرب، ومكون من عشر دول ضد مليشيا "الحوثيين" الإرهابية والقوات الموالية لهم، حيث بدأت في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت السعودية من يوم الخميس 5 جمادى الثانية 1436 هـ - 26 مارس 2015، حيث قامت القوات الجوية الملكية السعودية بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة لمسلحي الحوثي في اليمن.

عملية السهم الذهبي

بدأت قوات التحالف منذ 14 يوليو بعملية برية في عدن أطلق عليها اسم "عملية السهم الذهبي"، حيث شاركت قوات يمنية تدربت في السعودية في القتال الميداني، بغطاء بحري وجوي من التحالف، ودخلت القوات عن طريق البحر مدعومة بمئات العربات المدرعة والدبابات التي قدمتها السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأستطاعت إخراج الحوثيين من عدن وأجزاء واسعة من المحافظات الجنوبية لحج والضالع وشبوة وأبين. وتوقفت تلك القوات في حدود محافظة تعز ومحافظة البيضاء، وتقدمت قوات أخرى قادمة من السعودية في شمال اليمن وأستعادت السيطرة على أجزاء واسعة من محافظتي مأرب والجوف.

عاصفة الحزم

وتعتبر عاصفة الحزم إعلان بداية العمليات العسكرية بقيادة السعودية في اليمن، حيث جاءت العمليات بعد طلب تقدم به الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لإيقاف الحوثيين الذين بدأوا هجوماً واسعاً على المحافظات الجنوبية، وأصبحوا على وشك الاستيلاء على مدينة عدن، التي انتقل إليها الرئيس هادي بعد انقلاب 2014 في اليمن.