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تأجيل نظر تجديد حبس 9 متهمين بـ"المحور الإعلامي" التابع لـ الإخوان لـ1 أكتوبر

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 12:35 م
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تأجيل نظر تجديد حبس 9 متهمين بـالمحور الإعلامي التابع لـ الإخوان لـ1 أكتوبر
لمستشار محمد سعيد الشربيني
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مـروة هيـكل
 
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، تأجيل جلسة تجديد حبس 9 متهمين، قضية "المحور الإعلامي" التابع لجماعة الإخوان، لجلسة 1 أكتوبر.


صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

وفور بدء الجلسة اعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء وأفادت بأنه قد ورد اليها خطابا من مدير إدارة مصلحة السجون يفيد بتعذر نقل المتهمين من محبسهم لدواع أمنية.

وفيما وجهت جهات التحقيق للمتهمين في القضية رقم 441 لسنة 2018 تهم الاشتراك والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، على نحو متعمد، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت حبس الصحفيين مصطفى الأعصر، وحسن البنا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، كما تضم صحفيا آخر هو معتز ودنان، الذي أجرى حوارا مع هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات قال فيه جنينة إن الفريق سامي عنان يمتلك وثائق تخص مسئولين بالدولة.

وتعتبر القضية 441، استكمالا لقضية أخرى، يواجه فيها عدد من الصحفيين والقائمين على مجال النشر نفس الاتهامات وهي القضية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة باسم قضية "المحور الإعلامي" لجماعة الإخوان أو قضية "مكملين 2".
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