تأجيل نظر تجديد حبس 9 متهمين بـ"المحور الإعلامي" التابع لـ الإخوان لـ1 أكتوبر

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت حبس الصحفيين مصطفى الأعصر، وحسن البنا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، كما تضم صحفيا آخر هو معتز ودنان، الذي أجرى حوارا مع هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات قال فيه جنينة إن الفريق سامي عنان يمتلك وثائق تخص مسئولين بالدولة.



