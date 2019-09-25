توتنهام يسقط بركلات الترجيح أمام فريق من الدرجة الثالثة.. ولوكس مورا يهدر هدفا





ودع فريق توتنهام مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في مباراة الأولى من البطولة في مبارة مثيرة، حيث خرح توتنهام من فريق كولشستر يونايتد الذي يلعب الدرجة الثالثة بركلات الترجيح، وبعد ان ساد المباراة التعادل السلبي.





توتنهام يسقط في ركلات الترجيح ولوكس مورا يهدر هدفًا





سقط توتنهام بركلات الترجيح 3-4، بعدما أهدر الدنماركي كريستيان إريكسين والبرازيلي لوكاس مورا ركلتيهما، فيما سجل ديلي آلي والأرجنتيني ايريك لاميلا والكوري الجنوبي هيونغ مين سون للفريق اللندني.





مانشستر سيتي يعبر الدور الـ 28 في مباراة سهلية





وتأهل فريق مانشستر سيتي إلى دور الـ16 بفوزه السهل على بريستون نورث إند من الدرجة الأولى بثلاثية نظيفة في مباراة أشرك خلالها مدربه الإسباني جوسيب جوارديولا تشكيلة غاب عنها الكثير من النجوم، وعلى رأسهم البلجيكي كيفن دي بروين والأرجنتيني سيرخيو أجويرو.





وافتتح رحيم ستيرلينج التسجيل للسيتي في الدقيقة 19 بعد تمريرة من الإسباني إيريك جارسيا، فتلاعب الجناح الإنجليزي بالمدافعين، وأظهر مهارة كبيرة بالتغلب عليهم قبل أن يكمل طريقه نحو المرمى بتسديده خادعة من نقطة الجزاء.





وضاعف البرازيلي جابريال خيسوس النتيجة لفريق "سيتيزنس" بعد تمريرة متقنة من ستيرلينغ، لينسل بعدها بين المدافعين، ويسدد بيسراه في الجهة العكسية بين قدمي الحارس (35).





وسجل دافيد سيلفا الهدف الثالث لفريقه بعدما استلم تمريرة ستيرلينج، ودخل عن الجهة اليسرى وحاول تمريرها إلى أحد زميليه البرتغايل برناردو سيلفا أو خيسوس المتواجدين في المربع الصغير، لكن المدافع ريان ليدسون حاول قطعها لترتطم به وتحول طريقها إلى المرمى بعيداً عن متناول الحارس.





أرسنال يسحق ضيفه بخماسية نظيفة في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية









سحق فريق أرسنال ضيفه نوتنغهام فوريست (الدرجة الأولى) بخماسية نظيفة سجلها البرازيلي جابريال مارتينالي (31 و90+2) وروب هولدينج (71)، جوزيف ويلكوك (77)، ورييس نيلسون (84).





وتأهل إيفرتون إلى دور الـ16 بفوزه على مضيفه شيفيلد وينسداي (الدرجة الأولى) بهدفين نظيفين سجلهما دومينيك كلافيرت لوين في الدقيقتين 6 و10.





ليستر سيتي يعبر للدور الـ 16 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية



