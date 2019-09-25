بعد تغيبه 15 يومًا.. رحلة البحث عن الكنز المدفون تنهي حياة عامل في قنا

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توصلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قنا، برئاسة العقيد حمدي ابو القاسم، مفتش المباحث، إلى كشف غموض تغيب عامل عن منزله منذ قرابة 15 يومًا، بمنطقة الجبيل بدندرة التابعة لمركز قنا.



وكان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا، يفيد تغيب محمد رضوان مبارك، 33 عامًا، عامل، منذ 15 يومًا، بمنطقة الجبيل بدندرة التابعة لمركز قنا.



تم تشكيل فريق بحثي برئاسة النقيب بسام حمزة، معاون أول وحدة مباحث قنا، حيث توصلت التحريات إلى أن العامل خرج مع آخرين، للتنقيب عن الآثار، داخل منزل، وانهارت عليه الحفرة، وقام صاحب المنزل وآخرين بردم الحفرة عليه، لإخفاء الجثة، حتى لا يفتضح أمرهم.



تم انتشال الجثة، وضبط 10 متهمين في القضية، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط صاحب المنزل الذي فر هاربًا ومعه أحد الدجالين، الذي أوهمهم بأنه سيقوم بفتح "لقية".



وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، من كشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل مشنوقة، بقرية السلامية التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك في ظروف غامضة، برئاسة العميد أيمن الروبي، رئيس فرع البحث الجنائي، والعقيد حاتم حفني، وكيل فرع البحث.



كان مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، تلقى إخطارًا، يفيد عثور الأجهزة الأمنية على جثة "أسماء. ا. ا"، 26 عامًا، ربة منزل، مشنوقة وبها آثار خنق حول رقبتها بمنزلها بقرية السلامية التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك في ظروف غامضة.



وأوضحت التحريات التي ترأسها المقدم سامح نجيدة، رئيس مباحث نجع حمادي، والنقيب جابر السمان، معاون أول مباحث نجع حمادي، أنها أقدمت على الانتحار لظروف مادية وخلافات زوجية، وقامت بربط رقبتها بـ"إيشارب"، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة.



تم نقل الجثة إلى مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.



وفي سياق آخر لقيت فتاة مساء أمس الثلاثاء، مصرعها، بعد استنشاقها مادة سامة بقرية الشاورية بنجع حمادي، شمال محافظة قنا.



تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا، بمصرع انجي. ص، س، 17 عاما، بعد استنشاقها، مادة سامة بقرية الشاورية، بنجع حمادي شمال محافظة قنا.



تم نقل الجثة إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

