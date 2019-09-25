الإحتجاجات الإندنيسية ضد تغييرات القانون تدخل يومها الثالث

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احتشد طلاب إندونيسيون لليوم الثالث على التوالي، ضد القوانين الجديدة المقترحة بما في ذلك قانون جنائي يحظر ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج ويهين شرف الرئيس بعد يوم من إصابة أكثر من 300 شخص بجراح.



وأطلقت الشرطة اليوم الأربعاء، الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مظاهرات الثلاثاء في جاكرتا ومدينة أخرى، وبعضها من أكبر الاحتجاجات الطلابية منذ عام 1998، مما أدى إلى اضطرابات أدت إلى سقوط الزعيم القوي السابق سوهارتو.



وقال قائد شرطة "جاكرتا جاتوت ايدي برامونو": إن "265 طالبًا، و39 شرطيًا اصيبوا بجروح يوم الثلاثاء لكن مدى جرحهم لم يتضح على الفور.



وقال برامونو: "إنه تم اعتقال 94 شخصًا في جاكرتا حيث استمرت المناوشات في وقت متأخر من الليل. وقال للصحفيين إن بعض المحتجزين كانوا يحملون قنابل حارقة".



أرجأ الرئيس جوكو ويدودو يوم الجمعة تصويت البرلمان على القانون الجنائي الجديد، والذي سيحل محل مجموعة من القوانين التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية الهولندية، قائلًا، أن البرلمان الجديد يجب أن يبحث مشروع القانون الشهر المقبل.



وتشمل التعديلات على القانون عقوبات على ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، وإهانة كرامة الرئيس، والحكم بالسجن لمدة أربع سنوات لحالات الإجهاض في حالة عدم وجود حالة طبية طارئة أو الإغتصاب، والسجن بسبب السحر الأسود.



وقال برامونو، أن الشرطة تحقق في دور الجماعات غير الطلابية في الاحتجاجات، ولكنه لم يذكر تفاصيل.



وقال برامونو: "إذا ثبت أنها تسببت في أضرار، سواء للسيارات أو الأسوار أو المدنيين أو قوات الأمن، فسنتخذ إجراءات صارمة ضدهم وبدء العملية القانونية"، في إشارة إلى الأسوار التي لحقت بها أضرار حول البرلمان.



وبصرف النظر عن معارضة القانون الجنائي الجديد، يقول الطلاب إنهم يعارضون إجراء تغييرات على قانون يحكم وكالة مكافحة الكسب غير المشروع، والمعروفة بالأحرف الأولى KPK، وتعيين مفوضي وكالة جديدة يقول منتقدون إنها ستضعف مكافحة الفساد.



كما يريد الطلاب فرض حظر على تولي أفراد الجيش أو الشرطة المناصب العامة، والإفراج عن "السجناء السياسيين في بابوا"، في إشارة إلى منطقة بابوا النائية التي شُذبت بسبب الاضطرابات المدنية في الأسابيع الأخيرة.



كما يدعو الطلاب إلى تكثيف الوقاية من حرائق الغابات التي ينحى عليها باللائمة في مشاكل الضباب، وتجديد الجهود لمعالجة قضايا حقوق الإنسان.



ونظم آلاف الطلاب احتجاجات جديدة اليوم الأربعاء في مدن مثل جورونتالو، في جزيرة سولاويزي، وسورابايا في جاوا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.



وقال زعيم الطلاب مانيك مارجاناماهيندرا لرويترز، أن الطلاب من جامعة اندونيسيا لم يقرروا بعد ما اذا كانوا سيتجمعون اليوم الاربعاء خارج البرلمان في جاكرتا.



ويوم الثلاثاء، عقد رئيس البرلمان بامبانج سوسيتيو، مؤتمرًا صحفيًا للحث على الهدوء، ولكنه رفض القول ما إذا كان سيتم التصويت على القانون الجنائي الجديد في الجلسة البرلمانية الحالية أو تأجيله إلى جلسة جديدة.

