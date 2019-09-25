ارتفاع حصيلة قتلي زلزال كشمير لـ25 شخصًا

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قال مسؤولون اليوم الأربعاء، إن عدد القتلى ارتفع إلى 25 شخصًا على الأقل جراء الزلزال الذي ضرب كشمير الباكستانية، فيما يبكي السكان موتاهم وتستمر أعمال الانقاذ.



وهز زلزال الثلاثاء المنازل والمتاجر وقسم الطرق المفتوحة في منطقة تقع بين مدينتي جيلوم وميربور إلى الشمال، ويقع جزء منها في الجزء الباكستاني من إقليم كشمير المتنازع عليه.



وقال "سردار جلفاراز خان"، نائب المفتش العام للشرطة: "يعود الوضع ببطء إلى طبيعته، ومستوى الذعر أصبح أقل الآن بين الناس، وعلى الرغم من أن الهزة الارتدادية شعرت بالليل".



وصرح خان: "أن معظم الأضرار حدثت في القرى التي انهارت فيها المنازل القديمة".



وفي بلدة في مقاطعة ميربور، تجمع أكثر من 200 شخص لحضور جنازة طفل عمره عام ونصف العام قُتل في الزلزال.



وتم دفن طفلة آخرى في البلدة في نفس اليوم بعد انهيار جدار عليها.



قال شقيقها محمد حميد: "تلقيت فجأة مكالمة هاتفية من والدي مفادها وقوع زلزال وأن أختي الصغيرة مصابة بجروح بالغة".



وأضاف: "لقد أصيبت، وغادرتنا الآن".



وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان (NDMA): "أن 25 شخصًا قتلوا، ومعظمهم في كشمير الباكستانية، وأصيب أكثر من 450 شخصًا.



وكان الكثير من الناس ينامون في الهواء الطلق ليلًا بينما كان البعض عائدين إلى منازلهم يوم الأربعاء لجمع أمتعتهم وفحص الأضرار.



وقال الفريق "محمد أفزال" رئيس NDMA: "أن السلطة ستجلب 200 خيمة بحجم الأسرة للملاجئ المؤقتة، وأدوات المطبخ، والبطانيات، و50.000 زجاجة مياه.



وقال ذراع الاتصالات التابع للجيش الباكستاني: "أن القوات وغيرها من الجهات المستجيبة للطوارئ نفذت عمليات إنقاذ خلال الليل، حيث بدأ المهندسون عمليات الإصلاح على طريق رئيسي تضرر بشدة".



وأضاف: "الأفضل أن الطريق سيعاد فتحه مساء الخميس، كما تم تدمير ثلاثة جسور".



وقال أيضًا: "أن الزلزال تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، ولكن تم استعادته بحلول منتصف اليوم الأربعاء".



وقدم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في تغريدة، تعازيه لأسر الضحايا وقال إنه قد وجه الحكومة إلى تقديم الإغاثة بسرعة وتقييم الأضرار.



وكانت كشمير في نزاع بين الهند وباكستان منذ أن تم استبعاد البلدين من الهند الاستعمارية البريطانية في عام 1947، وكان ذلك سببًا في حرب بينهما.

