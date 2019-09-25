إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بقنا

Advertisements

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين، على طريق كمين معبد دندرة بقنا.



تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد بإصابة كل من أحمد حامد على، 53 عامًا، ونجلته فاطمة، 15 عامًا، ومحمود عابدين رمضان، 25 عامًا، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين على طريق معبد دندرة بقنا.



تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، كما تم تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.





هذا ولقي عامل مصرعه، مساء أمس الثلاثاء، إثر انقلاب دراجة نارية بمركز فرشوط، شمال محافظة قنا.



تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مرفق الإسعاف، يفيد مصرع كرم قاسم سليمان، 42عامًا، إثر في حادث انقلاب دراجة نارية بالقرب من محطة رفاعة بمركز فرشوط.



تم نقل الجثة لمستشفى فرشوط، وحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.



فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل مشنوقة، بقرية السلامية التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك في ظروف غامضة.



تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا إخطارًا، يفيد عثور الأجهزة الأمنية على جثة "أسماء. ا. ا"، 26 عامًا، ربة منزل، مشنوقة وبها آثار خنق حول رقبتها بمنزلها بقرية السلامية التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك في ظروف غامضة.



تم نقل الجثة إلى مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف الملابسات.



وفي سياق آخر لقيت فتاة مساء أمس الثلاثاء، مصرعها، بعد استنشاقها مادة سامة بقرية الشاورية بنجع حمادي، شمال محافظة قنا.



تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا، بمصرع انجي. ص، س، 17 عاما، بعد استنشاقها، مادة سامة بقرية الشاورية، بنجع حمادي شمال محافظة قنا.



تم نقل الجثة إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.



ومن جهة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، بالتنسيق مع الحماية المدنية، من انتشال جثة عامل، بقرية نجع عرب الصبحة برية المراشدة بمركز الوقف شمال محافظة قنا، أثناء التنقيب عن الآثار.



وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد باستخراج جثة "محمد. ر. م"، 30 عامًا، من حفرة بمنطقة عرب الصبحة بقرية المراشدة بقنا، والتي انهالت عليه أثناء التنقيب على الآثار.



تم نقل الجثمان إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

