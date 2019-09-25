جامعة حلوان تعلن عن البرنامج السنوي الثقافي

أعلن الدكتور حسام الرفاعي، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، إن هناك برامج جديدة مميزة في عدد من الكليات هذا العام، منها برنامج المعلوماتية الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات، و4 برامج أخري بكلية الفنون التطبيقية.

وأضاف الرفاعي، إن الجامعة نظمت حفل استقبال للطلاب الجدد والقدامي رفع علم مصر بالجامعة والكليات وتنظيم مهرجان الدراجات والأنشطة الفنية والثقافية والرياضية، مؤكدا أن الجامعة انتهت من استعداداتها لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد من حيث صيانة المدن والمدرجات والمطعم المركزي وغيرها.

وأضاف الرفاعي رسالة للطلاب، قائلا: "الدراسة الجامعية تهدف لتأهيل الطالب في تخصصه، وأيضا تثقيفه في نواحي الحياة، ولذلك نهتم بالنشاط الطلابي، بحيث لا تقتصر الحياة الجامعية علي تخصصه ويكون طالب مثقف منفتح ومؤهل للحياة ويوسع إدراكه ومهاراته، ولدينا موسم ثقافي ثري هذا العام وفكر مستنير، والرحلات والجوالة".

فى كلمته التى ألقاها الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وسط الطلاب الحضور القدامى والجدد بحفل التخرج تمنى لهم فيها عاما جامعي جديد تتحقق فيه كل أهداف العملية التعليمية، يكون مزدهرا بالأنشطة الطلابية والموسم الثقافي.

وقال إن الجامعة تحرص دائما على التميز كمنظومة عمل متكاملة لتوفير بيئة تعليمية ملائمة بما يخدم قطاع عريض من الشباب الجامعي ويصب في صالح الوطن، بحيث تكون العملية التعليمية والجامعة مواكبة لأحدث المستجدات العالمية وقادرة على تقديم رسالتها في خدمة المجتمع.

وأوضح رئيس جامعة حلوان على أهمية الحوار والتواصل المستمر بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مشيرًا إلى أن دور الجامعة لا يقتصر فقط على العملية التعليمية، وإنما يمتد ليشمل إعداد الطلاب في كافة المجالات والأنشطة بما يسهم في تكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، مؤكدا على أن مكتبه مفتوح دائما لتلقى اي اقتراحات او رؤى للطلاب والاستماع لها.

وأشار الأستاذ الدكتور ماجد نجم إلى انتهاء الجامعة من جميع تجهيزات المباني والمنشآت والمدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل واطمأن على انها على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب.

وتمنى الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة للطلاب أن يكون عام أكاديمي متميز بمزيد من البرامج الدراسية الجديدة، وأن يكون عام جامعي حافل بالأنشطة الطلابية المتميزة حيث حرصت الجامعة على التطوير الشامل بكل قطاعاتها لتكون من أفضل وأحسن الجامعات.

هذا وقد بدأت فعاليات الحفل بعزف السلام الجمهوري ثم تلاوة القران الكريم، ورفع أعلام كليات الجامعة بمشاركة عمداء الكليات والأسر الطلابية ثم رفع علم جامعة حلوان، وقام الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والسادة النواب والسادة العمداء وعدد من قيادات الجامعة برفع العلم المصري، مع أداء تحية العلم، وعقب ذلك انطلقت فعاليات سباق الدراجات ثم تقديم فقرات فنية ومباريات رياضية بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والعلمية والدينية.