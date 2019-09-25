البحر الأحمر تسابق الزمن في إنشاء السوق الحضاري بالغردقة (صور)





تسابق محافظة البحر الأحمر الزمان لاستكمال العمل بإنشاء سوق الغردقة الحضاري، ليشمل منتجات غذائية متعددة، مصمم بشكل مختلف عن السوق القديم، ليكون إضافة جديدة ومميزة للمدينة، يتصف بالمساحات الواسعة والتنظيم مع الحفاظ على نظافة المكان.وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية، أعمال إنشاء السوق الحضاري الجديد بشارع المصالح بمنطقة الدهار بمدينة الغردقة بديلا للسوق الحالى.حيث أن المكان الحالى للسوق غير حضارى للميدان، وسيكون المكان الجديد بجوار موقف سيارات الميكروباص الجديد بنهاية شارع المصالح.والهدف من تغيير مكان السوق ليصبح بجوار الموقف للتيسير على الأهالى، بالإضافة إلى زيادة المساحة المخصصة عن السوق الحال لسهولة التسوق، مما يوفر زيادة عرض للمنتجات من خلال زيادة العرض.وكان قد صرح محافظ البحر الأحمر في تصريحات سابقة لـ "الفجر" أن السوق سيقدم جميع الخدمات لأهالي الغردقة والزائرين من المواطنين من مختلف دول العالم ويكون وجه مشرفه تليق بمدينة الغردقة السياحية.وخلال تصريحاته السابقة، أكد هذا المشروع يأتي ضمن العديد من المشروعات التى تنشأها محافظة البحر الأحمر عبر الفترة الماضية وذلك بعد الإنتهاء من معظم البنية التحتية.وكانت بوابة الفجر انفردت بتصريحات خاصة، عن انشاء السوق الحضاري بمدينة الغردقة بدلا من السوق العشوائي بميدان الدهار والذي يبلغ تكلفته الإجمالية ما يقرب إلى 200 مليون جنيه، طبقًا لتصريحات سابقة لمحافظ البحر الأحمر، وأن المرحلة الأولى من السوق تتخطى 75 مليون جنيه.ويعد السوق الحضاري بمدينة الغردقة بدلا من السوق العشوائي بميدان الدهار، نقلة نوعية وجديدة في مدينة الغردقة لتحسين الخدمة المقدمة لأهالي مدينة الغردقة، وسيتم إنشاء السوق الحضاري أخر شارع المصالح الحكومية بمدينة الغردقة، في سيولة الحركة المرورية في ميدان الدهار خاصة عقب نقل السوق الحالي فور الإنتهاء من السوق الحضاري الجديد.ومن المقرر يضم السوق الحضاري الجديد بمدينة الغردقة، العديد من الخدمات والمحلات، منها محلات الدواجن والأسماك واللحوم، مما يسهل على أهالي الغردقة في عمليات التسوق داخل مكان واحد يضم العديد من الخدمات، كما سيتوفر داخل السوق الحضاري بالغردقة أماكن للتنزه والانتظار.