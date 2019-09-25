٣ مطالب من رينيه فايلر لنجوم الأهلي

طه إسماعيل يعتذر عن الاستمرار في منصب رئيس لجنة التخطيط بالأهلي









وأضاف أن هذا الأمر كان مطروحًا للنقاش مع محمود الخطيب منذ فترة طويلة وحاولا بكافة الطرق الحفاظ على قرار النادي وفي نفس الوقت الألتزام ببنود التعاقد مع القناة الفضائية التي يعمل بها والمستمر لمدة عامين قادمين واجراء بعض التعديلات التي تحقق المصلحة العامة لكل الأطراف لكن للأسف لم يحدث.





وتم الاتفاق على تأجيل هذا الأمر لوقت لاحق للتواصل مرة ثانية وثالثة مع القناة للوصول إلى حل وكان آخرها خلال 48 ساعة الماضية لكن القناة جددت رفضها وتمسكت بوجوده في الاستوديوهات التحليلية لمباريات الأهلي. وبالتالي تم حسم الأمر وأبلغ محمود الخطيب بذلك وأنه سيظل تحت أمر النادي في أى وقت.









يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة مع لاعبيه قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.ويستأنف الأهلي تدريباته في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة بعد الفوز على سموحة بهدف نظيف.ويتحدث فايلر مع لاعبي الفريق الأحمر في المحاضرة على ضرورة إغلاق صفحة الدوري الممتاز، والتركيز في مواجهة كانو سبورت الغيني.ويطلب فايلر من لاعبي فريقه عدم الاستهتار بالخصم وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية دون النظر لما حققه بالفوز في غينيا بهدفين دون رد.ويؤكد فايلر في محاضرته مع اللاعبين على ضرورة بذل أقصى جهد في المباراة لتكرار الفوز، والتأهل لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء السبت المقبل على ستاد السلام في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب أمام كانو سبورت في غينيا الاستوائية بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن، ووليد سليمان في الشوط الثاني من اللقاء الذي جرى بالعاصمة مالابو.وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، الشكر للدكتور طه إسماعيل عن الفترة التى ترأس فيها لجنة التخطيط للكرة بعدما اعتذر الأخير مساء أمس عن عدم الأستمرار فى ذات المهمة نظرًا لتعارض عمله في اللجنة مع قيامه بتحليل مباريات الأهلي في احدى القنوات الرياضية.وأكد رئيس الأهلي على تقديره الخاص لقيمة الدكتور طه إسماعيل بوصفه أحد رموز النادي والذي لم يتأخر عن تلبية نداء الأهلي في أى وقت .في المقابل كشف الدكتور طه إسماعيل عن حيثيات قراره بالأعتذار عن عدم الأستمرار في عمله بلجنة التخطيط للكرة وقال ان خدمة الأهلي لا ترتبط بوجوده في منصب وأنه سيظل داعمًا للنادى ولجنة التخطيط للكرة وأنه اتفق مع محمود الخطيب على استمرار التشاور بينهما في أى ملف وفي أى وقت.أما الاعتذار عن العمل باللجنة قال أنه جاء احترامًا لقرار النادي الخاص بعدم قيام أي مسئول في منظومة الكرة بتحليل مباريات الفريق الأول لكرة القدم في القنوات الفضائية وأن محمود الخطيب تمسك باستمراره بالعمل في اللجنة وطلب منه تعديل التعاقد مع القناة الفضائية التي يعمل بها أوالتعاقد مع النادي أو قناته بالشكل الذي يليق بقيمته الكبيرة، أو على الأقل عدم تحليل مباريات الأهلي والقيام بتحليل بقية المباريات حال استمرار تعاقده مع القناة التي يعمل بها.وأشار الدكتور طه إسماعيل أنه لم يكن يتمنى الأبتعاد عن عمله باللجنة، وبذل جهودًا كبيرة مع المسئولين بالقناة التي يعمل بها لإقناعهم بأي من الحلول المطروحة لكنهم رفضوا وتمسكوا بأستمراره وتحليله لمباريات الأهلي وهو ما يتعارض مع قرار النادي.