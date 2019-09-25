مرتضى: لا أحد يحب محمود الخطيب وهذا هو الدليل

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مجلس إدارة الأهلي برئاسة اتحاد الكرة بسبب شكواه في اتحاد الكرة بسبب واقعة مباراة كأس السوبر المصري في برج العرب.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "ما حدث بيني وبين خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي ليس له علاقة بالمباراة وحدث بعدها لكن على محمود الخطيب أن يسأل خالد الدرندلي وطارق قنديل عن سبب اعتذارهم لي بعد واقعة السوبر".

وأضاف مرتضى: الخطيب لا يهدأ ويريد إحداث فتنة في البلد.. لا أحد يحب محمود الخطيب بعد مواقفه الأخيرة على الصعيد السياسي فللأسف لا يعرف قيمة النادي الأهلي الذي سبق وحكمه سعد زغلول".





رئيس الزمالك يهاجم محمود الخطيب

هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب بدعوى أنه نجح في بث مباراة فريقه أمام جينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا ضمن ذهاب دور الـ32 بخلاف فشل إدارة القلعة الحمراء في بث مباراة كانو سبورت من غينيا الاستوائية في الدور نفسه.

وأكد رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم أنه دفع مبلغ إشارة البث من أجل السماح لجماهير الزمالك بمشاهدة مباراة فريقهم مع جينيراسيون فوت السنغالي بعكس ما قام به محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وقال مرتضى منصور: "أسعدنا جماهيرنا بإذاعة مباراة جينيراسيون فوت بعدما قمنا بدفع المبلغ المطلوب من أجل الحصول على الإشارة، رغم صعوبة البث وضعف الإمكانيات لكننا شاهدنا فريقنا وهو ما لم به رئيس الأهلي الذي رفض دفع مبلغ إذاعة المباراة من أجل إسعاد جماهيره بمشاهدة فريقهم".

ولم تذع مباراة الأهلي أمام كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية تليفزيونيًا رغم فوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

وسقط الزمالك أمام أمام جينراسيون فوت بهدفين مقابل هدف ومن المقرر أن يتم حسم بطاقة التأهل بعد مباراة العودة التي ستلعب بالقاهرة .