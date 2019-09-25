ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

قطر تواصل تمويل الإرهابيين وتتدخل في شؤون الدول

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:39 ص
Advertisements
قطر تواصل تمويل الإرهابيين وتتدخل في شؤون الدول
قطر
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

كشف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن قطر تواصل تمويل المتطرفين والإرهابين، وتتدخل في شؤون الدول.

 

وشدد الجبير في جلسة حوارية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على ضرورة أن تغير الدوحة سياسياتها التي لا يمكن السماح باستمرارها.

 

وأكد وزير الدولة السعودي أن "قطر تقدم ملايين الدولارات لحزب الله وميليشيات الحشد الشعبي العراقية".

 

 وبشأن الجهة المسؤولة عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية، قال الجبير: "نعتقد أن المسؤول عن الهجوم على أرامكو إيراوأوضح وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية "أن هدفنا هو أن نعطي أدلة قوية للعالم بشأن حقيقة ما جرى في هجوم أرامكو".

 

وفي إجابته عن سؤال بشأن طبيعة الرد السعودي على الهجوم الإرهابي، قال الجبير: "لن أكشف خياراتنا العسكرية للرد على هجوم أرامكو، لكننا نبحث ذلك"، مؤكدا أن الرياض "لن تقف مكتوفة الأيدي إذا هاجمتها إيران".

 

واستطرد قائلا: "سنواصل العمل مع الحلفاء حتى يكون لنا الخيارات المناسبة في التعامل مع إيران".ن، لأنه تم بأسلحة إيرانية".

 

"وتأمل دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تخصص قطر بدلًا من المساعدة التي تنفقها على تمويل الإرهاب في تلبية احتياجات مواطنيها الذين يشكون، وفقًا للنظام القطري من الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة التي تسببت فيها قطر نفسها أساسًا".

 

ودعت الإمارات العربية المتحدة قطر إلى مراجعة ممارساتها وأنشطتها وتشريعاتها الوطنية المتعلقة بقضايا الإرهاب.

 

 

وفي ختام البيان، أكد العامري أن الإمارات تأمل في أن تستمع قطر إلى نداءات الاستغاثة التي وجهها الآلاف من أفراد قبيلة غفران الذين تم تجريدهم من جنسيتهم والتوقف عن طرد بعض القبائل، بما في ذلك الأطفال، دون مراعاة المعايير الدنيا للإنسان الدولي قانون الحقوق.

 

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: قطر الهجوم على أرامكو الارهاب أعمال الجمعية العامة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال مايوركا
-
x
19:00
-
أتلتيك بيلباو
ليجانيس
-
x
19:00
-
أتلتيك بيلباو
فالنسيا
-
x
20:00
-
خيتافي
ريال مدريد
-
x
21:00
-
أوساسونا
الدوري الإيطالي
روما
-
x
19:00
-
أتلانتا
انتر ميلان
-
x
21:00
-
لاتسيو
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
ميلتون كينز دونز
-
x
20:45
-
ليفربول
تشيلسي
-
x
20:45
-
جرمسبي
مانشستر يونايتد
-
x
20:45
-
روشديل
برايتون
-
x
20:45
-
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مونبلييه
-
x
19:00
-
نيم أولمبيك
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ستاد ريمس

DMCA.com Protection Status