"الخياط": 2.2 مليار دولار حجم الاستثمارات في مجمع "بنبان" بأسوان (فيديو)
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 06:52 ص
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نعيم يوسف
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قال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن ملف الطاقة المتجددة جزء من ملف أكبر هو مصادر الطاقة في مصر، مثل الغاز الطبيعي، والمازوت، والطاقات المتجددة التي تتمثل في الطاقة الشمسية والمائية، وطاقة الرياح، لافتا إلى أن مصر تطمح في الوصول إلى نسبة 20% من إنتاجها من الطاقة الكهربائية تكون من مصادر متجددة بحلول عام 2022، وهذا يعني الوصول إلى حوالي 11 ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة بحلول هذا العام.
وأضاف "الخياط"، في لقاء مع برنامج "أخر النهار"، المذاع على قناة النهار الفضائية، أن إجمالي القدرات الموجودة حاليا في حدود 6500 ميجاوات، وهناك مشروعات قيد التطوير بقدرات حوالي 1500 أو 2000 ميجاوات، وهناك مشروعات أخرى سيتم الانتهاء منها في 2020.
وتابع رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أنه يتم التعامل في هذا الأمر مع الدول الصديقة مثل ألمانيا، وحدثت نقلة نوعية في هذا المجال بعد إصدار التشريعات الخاصة المنظمة للعمل والاستثمار في هذه المشروعات، مشيرا إلى أنها مثل أي مجال استثماري أخر.
ولفت إلى أن مصر في السابق اشتغلت على طاقة الرياح، ومع انخفاض تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية، اتجهت مصر إلى هذا المجال، مشيرا إلى أن مصر تنفذ مشروعات تتواكب مع الدولة واستراتيجيتها، موضحا أنهم يعملون في مجمع "بنبنان" على 32 مشروع، وبعد عشرة أيام سيتم الانتهاء من ربط أخر مشروعين.
وكشف أن حصيلة الاستثمارات في مجمع بنبان تصل إلى 2.2 مليار دولار تم توفيرها بالاستثمار المباشر خارج الميزانية الخاصة بالدولة، وهو ما يعني جاذبية الاستثمار في الطاقة المتجددة.
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