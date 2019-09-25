رئيس الزمالك يعد بصرف الـ25% من قيمة العقود للاعبين
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 06:24 ص
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السيد على
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يفكر رئيس نادى الزمالك، بصرف الـ25% من قيمة عقود اللاعبين خلال الفترة القادمة، وذلك على هامش اجتماعه مع اللاعبين بعد تحقيق الفوز على الاتحاد السكندرى فى الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت، بعدما نجح مصطفى محمد، مهاجم الفريق، فى حسمها لصالح الأبيض بتسجيله هدف الفوز فى الدقيقة السادسة من زمن المباراة، ليقتنص الفريق أول ثلاثة نقاط فى مشواره بالبطولة المحلية.
وقال أحد المصادر بالفريق أن رئيس نادي الزمالك عقد اجتماعاً مع اللاعبين، عقب المباراة مباشرة، فى غرفة خلع الملابس من أجل تهنئتهم على هذا الانتصار والانطلاقة الجيدة فى مسابقة الدورى.
وأكد رئيس الأبيض أن الفريق منذ موسمين لا يحقق بدايات جيدة فى افتتاح الدورى، لذلك يرى أن عبور الاتحاد فى انطلاقة المسابقة أمر جيد بجانب كونها تخطى لخسارة الفريق التى تعرض لها أمام الأهلى فى السوبر المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وهو ما يُعد أمرا جيدا فى تلك المرحلة؛ خاصة أن الفريق مُقبل على تحديات هامة خلال الفترة المقبلة.
وتابع المصدر نفسة، أن مقدمات العقود كانت تمثل صداع بالنسبة للاعبى الفريق الأبيض، خاصة أن لديهم التزامات مختلفة، لذلك قاموا بطلب تحديد موعد صرفها طوال الفترة الماضية، قبل أن يُفاجئهم مرتضى منصور فى غرفة الملابس عقب الانتصار على الاتحاد بأنه سيقوم بصرف تلك المقدمات لهم، كما أشار أن لهم أيضًا راتبا شهريا لم يحصلوا عليه.
ووعد رئيس النادى أنه بصدد إنهاء كافة الأمور المالية التى تخص الفريق، ولكن عليهم التركيز فقط فى المنافسات القادمة وتحقيق الانتصارات، خاصة فى مباراة جينيراسيون فوت القادمة فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى تُعد نقطة فاصلة فى مشوار الفريق فى البطولة الإفريقية بعدما انتهت مباراة الذهاب فى السنغال بهزيمة الفريق الأبيض بهدفين لهدف.
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