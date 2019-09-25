موعد مباراة أستون فيلا وبرايتون بث مباشر اليوم 25/ 9 / 2019 | مشاهدة مباراة أستون فيلا ضد برايتون بث مباشر

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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، وخاصة محبي الكرة الإنجليزية، صوب ملعب "فالمر"، لمشاهدة المباراة المنتظرة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس كاراباو، ونعرض لكم موعد مباراة أرسنال وأستون فيلا في السطور التالية لمتابعتها.



موعد مباراة أستون فيلا ضد برايتون اليوم

نقدم لكم موعد مباراة أرسنال لمشاهدتها عندما تنطلق في تمام في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة إلاربع بتوقيت تونس، والسابعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت جرينتش.



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هدف أرسنال وأستون فيلا من المباراة

يسعى نادي أستون فيلا بقيادة النجمان المصريان لحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس كاراباو، بينما يتطلع برايتون لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر ببطافة العبورة للدور ثمن النهائي للبطولة



نتائج أستون فيلا في أول 5 مباريات بالبريميرليج

تعرض أستون فيلا الصاعد حديثًا للبريميرليج إلى الخسارة في الجولة الأولى أمام توتنهام بنتيجة 3-1، وسقط في الجولة الثانية أمام بورنموث بنتيجة 2-1، قبل أن يحقق فوزه الأول أمام إيفرتون بنتيجة 2-0 في الجولة الثالثة، ليعودة لسكة الهزائم من جديد بعد فترة التوقف الدولي، حيث سقط في فخ الخسارة بهدف نظيف أمام كريستال بالاس في الجولة الرابعة، وسيطر التعادل السلبي على مباراته أمام وست هام يونايتد في الجولة الخامسة.



تأهل برايتون وأستون فيلا في الدور الثاني

نجح نادي أستون فيلا في التأهل لدور الـ64 بعد تغلبه على كرو ألكساندرا بنتيجة 6/1، في المباراة التي جمعت بينما على ملعب "أليكساندرا ستاديوم"، يوم 27 أغسطس الماضي، بينما تأهل برايتون للدور ذاته بعد تغلبه بصعوبة على نظيره بريستول روفيرز، بهدفين مقابل هدف.