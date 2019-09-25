أبرزهم "الكلاسيكو".. تعرف على المباريات التي سيغيب فيها ميسي عن برشلونة

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أعلنت مصادر صحفية عن مدة غياب النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن فريقه برشلونة، وذلك بعدما تعرض اللاعب لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام فياريال، وخرج من المباراة بين الشوطين، وهذا بعدما شارك ميسي لأول مرة كأساسي هذا الموسم، بعد فترة من الغياب.



وبحسب ما ذكرته شبكة فوكس نيوز العالمية، فإن ليونيل ميسي قد تعرض لإصابة في ربية الرجل اليسرى، وهو الأمر الذي قد يحتاج إلى فترة علاج تصل لنحو 6 أسابيع كاملة، وهو الأمر الذي شكل صدمة قوية لجمهور نادي برشلونة، والذي كان بالكاد قد بدأ يستعيد إبتسامته عقب عودة ميسي من الإصابة، ولكن سرعان ما أختفت هذه الإبتسامة من جديد مع تأكيد إصابة ميسي وغيابه عن الملاعب مرة أخرى.



وخلال هذا التقرير من موقع "الفجر الرياضي"، سوف نستعرض مباريات برشلونة في الست أسابيع المقبلة، والتي سيغيب عنها ليونيل ميسي بداعي الإصابة.



-البداية ستكون يوم السبت المقبل 28 سبتمبر الجاري، مع مباراة خيتافي في الدوري الإسباني



- المباراة الثانية لبرشلونة بدون ميسي ستكون مباراة إنتر ميلان في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، وستقام يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر المقبل.



- المباراة الثالثة: مباراة برشلونة وإشلبية في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني وستقام 6 أكتوبر القادم



- المباراة الرابعة: مباراة برشلونة وإيبار في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني وستقام يوم 19 أكتوبر القادم



- المباراة الخامسة: مباراة برشلونة وسلافيا براجا في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا وستقام يوم 23 أكتوبر



- المبارة السادسة: برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني، وستقام يوم 27 أكتوبر القادم



- المباراة السابعة: برشلونة وبلد الوليد في إطار الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني وستقام يوم 30 أكتوبر المقبل



- المباراة الثامنة: برشلونة وليفانتي في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني وستقام يوم 3 نوفمبر المقبل



- المباراة التاسعة: مباراة برشلونة وسلافيا براج في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا وستقام يوم 6 نوفمبر المقبل