مارجريت عازر: الرئيس السيسي يبني مصر الحديثة من أجل الأجيال القادمة (فيديو)
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 06:37 ص
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نعيم يوسف
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قالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إن المصريين بالخارج يحبون بلدهم، وهم سفراء لمصر، وهم فخورون بالرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن ما فعله وقدمه لمصر لم يفعله أي رئيس سابق.
وأضافت "عازر"، في لقاء مع برنامج "تغطية خاصة"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، أن المصريين بالخارج يرون مدى التقدم والتنمية الذي وصلت له مصر، وأن مصر تغيرت تماما، وأصبحت تنظر للأمام، والأجيال القادمة، وهذا ما كنا نفتقده.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن ما فعله السيسي خلال السنوات الماضية لم يحدث خلال 40 سنة مضت، مشددة على أن الشعب المصري عظيم وقوي، ويقهر كل التحديات، ونحن نصع مستقبل لأبنائنا، والسيسي ينفذ هذه الاسترتيجية ويبني مصر الحديثة من أجل الأجيال القادمة.
وأكدت على أن الشعب المصري قادر على الحفاظ على بلاده، وهو الذي يقهر الإخوان، والمصريون لم يتحملوا حكمهم لمدة سنة ولن يعودوا مرة أخرى، مشددة على أن مصر منارة الوسطية من الأزهر والكنيسة المصرية، ولن تخضع لأي ابتزاز ديني أو عاطفي، ووضعت أقدامها على الطريق وسوف تنطلق للأمام.
الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يترأس وفد مصر للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها الـ74، حيث ألقى كلمة مصر أمام الجمعية، وأكد خلالها أن مصر تسعى للسلام، مشددًا على ضرورة تطبيق الحل السلمي في النزاعات التي تحدث في المنطقة، وأهمية مكافحة الإرهاب.
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