تعرف على أول قرار من حسام البدري بعد تعينه مدرباً للمنتخب





وتواجد أبو العلا فى الجهاز الفني السابق للأرجنتيني هيكتور كوبر ثم جهاز المكسيكي خافيير أجيري قبل أن يقرر مسئولو اتحاد الكرة الإستعانة به فى الجهاز الجديد للمنتخب بعد إشادة الكثيرين به.





ويقوم اليوم حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول، بالكشف بشكل رسمي عن تشكيل اعضاء الجهاز المعاون له ، على أن يتم تقديم الجهاز وشرح خطته المستقبلية في مؤتمر صحفي غدا الخميس بحضور اعضاء اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني ، وأوضح البدري أنه عقد جلسات منفردة مع المرشحين لشغل مناصب الجهاز المعاون، محمد بركات المرشح لمنصب مدير المنتخب، وكذلك طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، موضحا أن الجلسات كان هدفها التعارف في المقام الأول.





وأكد البدري على أنه جمعته جلسة مطولة مع محمد بركات بعد الاستقرار علي تواجده بشكل رسمي داخل جهاره الجديد واتفق على خطة العمل المقبلة وتوزيع الاختصاصات داخل جهاز المنتخب مشيرا إلى أنها كانت جلسة مثمرة للغاية. وعبّر حسام البدري عن سعادته بتولي منصب المدير الفني للفراعنة قائلا:" أشكر الله على منحي هذا التكليف لأن خدمة منتخب مصر شرف كبير ".

كشف حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، تعيين الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني في نفس المنصب في الجهاز الجديد في ظل قناعة اتحاد الكرة بإمكانات أبو العلا وخبراته التي أشاد بها نجوم المنتخب الوطني وخاصة المحترفين خارج مصر .