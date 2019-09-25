"Don’t Call Me Angel" لمايلي سايرس تحقق أكثر من 70 مليون مشاهدة





نجح فيديو كليب أغنية "Don’t Call Me Angel" للمغنية الأمريكية مايلي سايرس في تحقيق أكثر من ملايين مشاهدة.





وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 71,106,236 مشاهدة منذ طرحها للمشاهدة والاستماع في 12 سبتمبر الجاري





سايرس تظهر بشكل مختلف





وظهرت سايرس بشكل مختلف فى الكليب وهى تنتقم من رجل مقيد داخل حلبة مصارعة، وتقوم بلكم جثمان التدريب بشدة، فى إشارة إلى حالتها العاطفية وانفصالها عن زوجها ليام هيمسوورث منذ أسابيع بعد زواج دام لأكثر من 6 أشهر.





وطرحت سايرس أغنية بعنوان Slide Away منذ أيام قليلة، تسرد فيها تفاصيل حياتها وعلاقتها مع زوجها السابق ليام هيمسوورث، بعد فشلهما فى الاستمرار فى تلك العلاقة العاطفية التى جمعتهما منذ سنوات.





مايلي سايرس تحتفل بنجاح الأغنية





نشرت المغنية الشابة المثيرة للجدل مايلي سايرس لقطات لها على حسابها الخاص على موقع تبادل الصور أنستجرام، احتفالا بنجاح أغنيتها الجديدة التي شاركت في الغناء بها، وطرحت لفيلم "تشارليز أنجليز" الجديد.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن الأغنية التي طرحت بعنوان Don’t Call Me Angel، وشارك في غنائها كل من النجمة أريانا جراندي ولانا ديل ري برفقة مايلي.





وكتبت مايلي مع الصور التي نشرتها على حسابها على موقع أنستجرام، أن الأغنية حققت أعلى نسبة استماع على منصة البث الرقمي "سبوتيفاي".





وفسر عدد كبير من مشاهدي أغنية على موقع يوتيوب، Don't Call Me Angel، أنها احتوت على مشاهد تتضمن اسقاطات على زوج مايلي سايرس السابق ليام هيمسورث، ومع العلم بأن فيديو الأغنية حقق نسبة مشاهدات وصلت لـ 34.6 مليون مشاهدة في أقل من أسبوع.





مايلي سايرس تثير الجدل مع حبيبتها





وكانت عادت المغنية الشابة المثيرة للجدل مايلي سايرس للظهور، مع الفتاة التي كلفتها زواجها وعلاقة الحب التي دامت لأكثر من عشرة سنوات بينها وبين زوجها السابق ليام هيمسورث.





حيث نشرت صحيفة ديلي ميل، لقطات من أحدث ظهور للثنائي، خلال تجوالهما معا بمدينة لوس أنجلوس لتناول الغداء معا، ولم تكترث مايلي لكاميرات المصورين حيث بدت سعيدة برفقة "كايتلين كارتر".





وذكرت الصحيفة البريطانية أن هذا الظهور الجديد للثنائي، شهد تطورا جديدا في العلاقة العاطفية بينهما، حيث شاركت والدة المدعوة كايتلين في هذا اللقاء للتعرف على مايلي بشكل أفضل.





ووصفت صحيفة ديلي ميل الأمر، بأنه يمهد لمزيدا من الترابط بين الثنائي مايلي سايرس وكايتلين كارتر في المستقبل، قد يتطور للارتباط بشكل رسمي.





وحتى الأن لم يظهر أي رد فعل من جانب مايلي سايرس حول تحرك ليام هيمسورث لإنهاء ارتباطه بها رسميا بتوقيعه على أوراق الطلاق.





فتاة تتسبب في نهاية علاقة سايري وهيمسورث





وعقب انتهاء زواجها من النجم ليام هيمسورث بمأساة، أكدت مايلي سايرس على علاقتها العاطفية بالفتاة التي تسببت في انفصالها عن زوجها، بظهورها معها رسميا للمرة الأولى منذ عدة أسابيع لتثير حولها الجدل من جديد.





ونشرت صحيفة ديلي ميل، لقطات من الظهور الرسمي الأول لمايلي سايرس، مع حبيبتها الجديدة "كايتلين كارتر"، التي تسبب ظهورها أثناء تقبيل مايلي في صورة بعطلتهن بإيطاليا لانفصال مايلي عن زوجها ليام هيمسورث.





وقالت الصحيفة أن ظهور الثنائي كان بالحفل الذي لحق فعاليات حفل جوائز MTV VMA، الذي قدمت خلاله مايلي عرضا غنائي، أدت خلاله أغنيتها الجديدة SLIDE AWAY.





وقالت الصحيفة أن الحفل نفسه، كان حاضرا به زوج "كايتلين كارتر" السابق "برودي جينر" وصديقته الجديدة، مما وضع الثنائي مايلي وكايتلين في موقف محرج لصدام محتمل فيما بينهم.





وكانت الفقرة الغنائية لمايلي سايرس بحفل جوائز MTV هو الأولى لها بعد فضيحة ضبطها أثناء تقبيلها لفتاة أخرى، وتعرض مايلي لعدد من صفارات الاستهجان من الجمهور الحاضر بالحفل.





ولم تكترث مايلي لذلك، بعد ما أقدمت على القيام به، والظهور برفقة "كايتلين كارتر" وهي ممسكة ليديها، لتعلن ارتباطها بها رسميا.





أزمة مايلي سايرس وليام هيمسورث





وفي الأيام القليلة الماضية، كانت قد شهدت أزمة مايلي سايرس وليام هيمسورث العديد من المستجدات، أبرزها اتخاذ ليام هيمسورث لأول قرار رسمي بشأن هذه الأزمة بتقدمه بطلب رسمي للمحكمة للطلاق من مايلي.





وفي المقابل خرجت مايلي بعدة تغريدات على متابعيها على موقع تويتر، طالبتهم من خلالها بعدم وصفها بأنها خائنة، وأنها سعيدة بالوضع الذي تعيشه حاليا.





يذكر أن النجم ليام هيمسورث تلقى دعما معنوي كبير من شقيقه النجم كريس هيمسورث في الأيام الماضية، بظهورهما معا للأكثر من مرة على شواطئ أستراليا خلال ممارستهما لرياضة ركوب الأمواج.





وعلى مستوى ردود الفعل بمنصات التواصل، كان غالبية متتبعي أخبار أزمة مايلي سايرس وزوجها، في صف النجم ليام هيمسورث، على حد ذكر صحيفة ديلي ميل، التي ذكرت أنه بالرغم عن ما نشرته مايلي للدفاع عن نفسها، لم يقتنع أحد من متابعيه بتبريراتها، وحظيت بموجة هجوم شديدة خلال الأسابيع الماضية على حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.



