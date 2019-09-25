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بيكيه: إصابة ميسي إنتكاسة كبرى ولكن!

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:29 ص
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بيكيه: إصابة ميسي إنتكاسة كبرى ولكن!
ميسي وبيكيه
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على شحاتة
 
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عبر جيرارد بيكيه، مدافع فرق برشلونة الإسباني، عن أسفة الشديد لإصابة قائد الفريق ليونيل ميسي، وخسارة نجم البلوجرانا في الفترة المقبلة.  

وقال جيراراد في تصريحات صحفية عقب مواجهة الفريق الإسباني وفياريال، :"إصابة ليو ميسي هي انتكاسة لنا، ولكن لا ينبغي أن يكون غياب ميسي المحتمل عذرا في حال عدم الفوز في المباراة القادمة".  

وكانت تقارير صحفية إسبانية أعلنت عن تفاصيل جديدة بشأن إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة. وشارك ليونيل اليوم في مباراة بشرلونة وفياريال بالدوري الإسباني، وصنع هدفًا في مواجهة انتهت بفوز برشلونة (2-1).

 وأصيب ميسي خلال اللقاء، ولم يشارك في الشوط الثاني وتم استبداله بعثمان ديمبلي. وقال راديو "كتالونيا"، أن هناك شكوك حول مشاركة ميسي في مباراة برشلونة القادمة أمام خيتافي بالليجا.

و سيخضع الأرجنتيني للفحص الطبي غدًا الأربعاء، ومن ثم يتم تحديد مدى الإصابة ومدة الغياب، وفرص مشاركته أمام إنتر ميلان بالجولة الثانية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

 وتوضح التقارير المتداولة حتى الآن أن ميسي مصاب في الفخذ الأيسر، وأن إصابتة لن تجعله يلحق بالفريق الإسباني، أمام إنتر ميلان في الجولة المقبلة بدوري أبطال أوروبا.
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