شبح الإصابات يُحاوط زيدان من كل الجهات

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن أكثر ما يزعج الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، هو تعرض 13 من لاعبيه للإصابة، من عشرة لاعبين مختلفين في ثلاثة أشهر.





وأضافت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنها الإصابات صارت هي الأغنية التي لا تتوقف عن الرنين في ريال مدريد هذا الموسم. الفريق الطبي في ريال مدريد يلعب كما يلعب اللاعبون في المباريات. مع الرزمانة، المشابهة للعديد من الفرق الأخرى في أوروبا وإسبانيا، والذي يؤدي ريال مدريد إلى عدم توفر جميع لاعبيه.





وقال زيدان عن الطاعون الذي يهاجم غرفة الملابس: "لست قلقاً لكنها تزعجني كثيراً"، الضحية الأخيرة، كان فيرلاند ميندي، الذي أصيب للمرة الثانية هذا الموسم، هذه المرة في المقرب في الساق اليسرى.





إلى جانب الظهير الفرنسي، فإن المهاجم الشاب إبراهيم دياز هو الآخر الذي تكررت إصابته منذ أن بدأ الفريق التدريبات في يوليو الماضي، لقد مر حتى الآن 10 لاعبين مختلفين بالفعل في العيادة.





بالإضافة إلى من سبق ذكرهم، الذين كانوا مصابين أو المصابين حالياً، أسينسيو، إيسكو، خاميس روديجيز، مارسيلو، هازارد، كورتوا، مودريتش، يوفيتش ورودريجو، وهم 13 إصابة، تسعة منها عضلية.





وأراد زيدان أيضاً الخروج دفاعاً عن مساعده جريجوري دوبونت، وهو المدرب البدني الجديد الذي يُشار إليه أصابع الإتهام بعد كل تقرير طبي، وقال زيدان: "لم يتغير الأمر كثيراً مع المدرب البدني الجديد، الفريق البدني هم أشخاص صالحون للغاية ومحترفون جداً وقد قاموا بأشياء كثيرة"، وأكمل: "أنا أؤمن بالأشخاص الذي أعمل معهم. ما يجب أن أقوله لك هو أنني أحترم الأشخاص الذي يؤدون عملهم".



