حقيقة شائعة الإخوان حول هوية فتاة ظهرت بجوار الرئيس السيسي.. أبرز أخبار التوك شو ليوم الثلاثاء

رقية جمال - هدى عبد الرازق - أمنية فوزي - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف





تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.









وأضاف "السيسي"، أن العرب منفتحون على السلام العادل والشامل، والمبادرة العربية للسلام ما زالت قائمة، ونحن بحاجة لقرارات جريئة تعيد الحق للفلسطينيين، لإقامة منظومة أمنية واقتصادية قوامها السلام والأمن.









وأضاف "السيسي"، أنه آن الاوان لوقفه حاسمة لإنهاء الأزمة في اليمن بالحل السياسي، ووقف التدخل الخارجية لأطراف إقليمية غير عربية، وإنهاء التهديدات في الملاحة البحرية وإنهاء الاعتداءات على الخليج والإعتداءات تعرضت لها المنشأت النفطية بالمملكة العربية السعودية.









وشدد على أن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة، وقضية وجود، وهو يضع مسئولية كبرى على المجتمع الدولي سعيًا للتوصل لاتفاق مرضي للجميع.









قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن رسالة مصر تأتي دعوة للتعاون مع العالم لتحقيق السلام والعمل لصالح الإنسانية وحقوق الإنسان.









أذاع الإعلامي وائل الإبراشي، تسريبًا صوتيًا للدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسي المؤيد لجماعة الإخوان الإرهابية، وهو يقايض فضائية "الجزيرة" حول مواقفه مقابل الحصول على 1000 دولار.









واعتذرت "عبده"، عن الألفاظ التي قالتها في الفيديو الذي ظهرت به منذ يومين، قائلة: "بعتذر جدا عن الشتيمة وسب الدين.. أنا مكنتش في وعيي من خوفي على البلد".









وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الرئيس السيسي تحدث خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة عن أزمة سد النهضة، وهذا يعني أن مصر قامت لأول مرة بتدويل أزمة سد النهضة، من خلال وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن مصر حتى هذا اليوم كانت تدير أزمة سد النهضة من خلال التشاور مع إثيوبيا والسودان فقط، وبحديثه اليوم عن هذه الأزمة أمام الأمم المتحدة، خرجت الأزمة من الإطار الثلاثي، ودول حوض النيل، وإفريقيا إلى المجتمع الدولي.









وأضاف أن المواطن الشريف هو من يدفع ثمن الفوضى وليس هؤلاء، مضيفا: "باعوا الوطن والمصريين.. والناس اللي بتتحبس أو تموت منهم مش فارق معاهم.. واللي قعد في إسبانيا- في إشارة إلى الهارب محمد على- وبيقول أنه راجع مصر بيضحك عليكم.. هما عايزين يحمسوا الناس تنزل.. والشعب بيقولهم بخ".









حرص لاعبو منتخب مصر لسلاح الشيش على تجديد دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى في خطط الإصلاح التي تتبنها وتنفذها الدولة في كافة القطاعات للنهوض بالوطن نحو مستقبل أفضل".





وأشار "أحمد"، إلى أن المعاناة في مصر خفت حدتها، وكافة المواطنين معهم ما يمكنهم من عيش حياة كريمة، مضيفا أن هناك مصريين يجتهدون في العمل ويحسنون من أوضاعهم وهذا مؤشر كبير على وعيهم.







