إخواني هارب يوجه رسالة إلى عمرو أديب.. ورد قاسٍ من الأخير (فيديو)

أذاع الإعلامي عمرو أديب، رسالة صوتية للإخواني الهارب هاني صبري موجهه له، وكان نصها: "أنا برد على عمرو أديب اللي عرض رسالة ليا في برنامجه.. أنا عارف أن في أمنجية، وانت راجل إعلامي يا عمرو فيها إيه لما أقول للناس يعملوا تقرير، ما انت عندك مراسلين وعارف الشغل، أنا بدفع من جيبي، وإمكانياتنا بسيطة جدا".





وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، "وجبت اللي في جيبك منين يا هاني، ومين اللي جابلك الشقة اللي قاعد فيها، ومين اللي بيدفعلك الإيجار يا هاني، وانت بقا بتشتغل إيه"، مضيفا: "انت بتقولي في أمنجية، طب أنا هجبلك من جروب الكوادر.. هديك فالكوادر يا هاني".





وعرض "أديب"، تسجيل صوتي للإخواني الهارب أحمد أبو عمار، يعترف فيه، قائلا: "قمنا بإنشاء صفحات من تمويلات من دول أجنبية، وجمعنا بها مئات الآلاف للتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، وهاني صبري على علم بذلك".



