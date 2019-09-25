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اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25/9/2019.. والمعدن الأصفر يسجل أعلي مستوي في 3 أسابيع

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 12:05 ص
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اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25/9/2019.. والمعدن الأصفر يسجل أعلي مستوي في 3 أسابيع
اسعار الذهب
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الذهب اليوم
سجلت اسعار الذهب أعلي مستوي فى 3 أسابيع فى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 25/9/2019، بضغط من ارتفاع سعر الذهب عالميًا، لترتفع اسعار الذهب المحلي بنحو 5 جنيهات .
 
اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 603.03 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 703.54  جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر 804.03  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,628 جنيه.

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

791 إلى 793

عيار 22 

725 إلى 727

عيار 21

692 إلى 694

عيار 18

593 إلى 595

عيار 14

461 إلى 463

عيار 12

395 إلى 397

الاونصة

24.596 إلى 24.566

الجنيه الذهب

5,536 إلى 5,552

الكيلو

790.857 إلى 793.143

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 804.03 جنيه     

 49.30$

سعر الذهب عيار 22

 737.03جنيه

 45.19$

اسعار الذهب عيار 21

703.54جنيه       

43.13$

اسعار الذهب عيار 18

 603.03جنيه

36.97$

سعر الذهب عيار 14

469.02جنيه

28.97$

سعر الذهب عيار 12

402.01جنيه

24.65 $

سعر الذهب عيار 9

301.51جنيه

18.49 $

اسعار أوقية الذهب

25,005 جنيه

1,533 $

اسعار جنيه الذهب

5,628 جنيه

345.08 $

اسعار كيلو الذهب

804,029 جنيه

48,296 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

23 سبتمبر

798.21

698.45

598.67

465.63

399.11

22 سبتمبر

796.30

696.78

596.24

464.51

398.15

21 سبتمبر

796.30

696.78

597.24

464.51

398.15

20 سبتمبر

795.66

696.22

596.76

464.14

397.83

19 سبتمبر

786.38

688.10

589.80

464.14

397.83

18 سبتمبر

785.97

687.74

589.49

458.49

392.99

17 سبتمبر

788.82

690.23

591.62

460.15

394.41

16 سبتمبر

787.43

689.01

590.58

459.33

393.71

15 سبتمبر

780.57

683.02

585.44

455.34

390.29

14 سبتمبر

780.57

683.02

585.44

455.34

390.29

 


اسعار الذهب عالميًا:
سجلت اسعار الذهب أعلى مستوي في 3 أسابيع عند تسوية التعاملات أمس الثلاثاء بعد تراجع في وقت سابق من الجلسة مع التفاؤل التجاري، لكن انتقاد الرئيس الأمريكي للممارسات التجارية للصين أدى إلى ارتفاعه مع تحول الدولار والأسهم للهبوط الملحوظ.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 8.70 دولار إلى 1540.20 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 4 سبتمبر الجاري، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفربحلول الساعة 5:48 مساءً بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يعادل 8.50 دولار عند 1530.79 دولار للأوقية، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة مُسجلاً 98.399.



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