اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25/9/2019.. والمعدن الأصفر يسجل أعلي مستوي في 3 أسابيع

اسعار الذهب اليوم

سجلت اسعار الذهب أعلي مستوي فى 3 أسابيع فى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 25/9/2019، بضغط من ارتفاع سعر الذهب عالميًا، لترتفع اسعار الذهب المحلي بنحو 5 جنيهات .

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 603.03 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 703.54 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 804.03 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,628 جنيه.





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 791 إلى 793 عيار 22 725 إلى 727 عيار 21 692 إلى 694 عيار 18 593 إلى 595 عيار 14 461 إلى 463 عيار 12 395 إلى 397 الاونصة 24.596 إلى 24.566 الجنيه الذهب 5,536 إلى 5,552 الكيلو 790.857 إلى 793.143 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 804.03 جنيه 49.30$ سعر الذهب عيار 22 737.03جنيه 45.19$ اسعار الذهب عيار 21 703.54جنيه 43.13$ اسعار الذهب عيار 18 603.03جنيه 36.97$ سعر الذهب عيار 14 469.02جنيه 28.97$ سعر الذهب عيار 12 402.01جنيه 24.65 $ سعر الذهب عيار 9 301.51جنيه 18.49 $ اسعار أوقية الذهب 25,005 جنيه 1,533 $ اسعار جنيه الذهب 5,628 جنيه 345.08 $ اسعار كيلو الذهب 804,029 جنيه 48,296 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 23 سبتمبر 798.21 698.45 598.67 465.63 399.11 22 سبتمبر 796.30 696.78 596.24 464.51 398.15 21 سبتمبر 796.30 696.78 597.24 464.51 398.15 20 سبتمبر 795.66 696.22 596.76 464.14 397.83 19 سبتمبر 786.38 688.10 589.80 464.14 397.83 18 سبتمبر 785.97 687.74 589.49 458.49 392.99 17 سبتمبر 788.82 690.23 591.62 460.15 394.41 16 سبتمبر 787.43 689.01 590.58 459.33 393.71 15 سبتمبر 780.57 683.02 585.44 455.34 390.29 14 سبتمبر 780.57 683.02 585.44 455.34 390.29





اسعار الذهب عالميًا:

سجلت اسعار الذهب أعلى مستوي في 3 أسابيع عند تسوية التعاملات أمس الثلاثاء بعد تراجع في وقت سابق من الجلسة مع التفاؤل التجاري، لكن انتقاد الرئيس الأمريكي للممارسات التجارية للصين أدى إلى ارتفاعه مع تحول الدولار والأسهم للهبوط الملحوظ.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 8.70 دولار إلى 1540.20 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 4 سبتمبر الجاري، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفربحلول الساعة 5:48 مساءً بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يعادل 8.50 دولار عند 1530.79 دولار للأوقية، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة مُسجلاً 98.399.











