اسعار الذهب اليوم الأربعاء 25/9/2019.. والمعدن الأصفر يسجل أعلي مستوي في 3 أسابيع
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
791 إلى 793
|
عيار 22
|
725 إلى 727
|
عيار 21
|
692 إلى 694
|
عيار 18
|
593 إلى 595
|
عيار 14
|
461 إلى 463
|
عيار 12
|
395 إلى 397
|
الاونصة
|
24.596 إلى 24.566
|
الجنيه الذهب
|
5,536 إلى 5,552
|
الكيلو
|
790.857 إلى 793.143
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
804.03 جنيه
|
49.30$
|
سعر الذهب عيار 22
|
737.03جنيه
|
45.19$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
703.54جنيه
|
43.13$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
603.03جنيه
|
36.97$
|
سعر الذهب عيار 14
|
469.02جنيه
|
28.97$
|
سعر الذهب عيار 12
|
402.01جنيه
|
24.65 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
301.51جنيه
|
18.49 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
25,005 جنيه
|
1,533 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,628 جنيه
|
345.08 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
804,029 جنيه
|
48,296 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
23 سبتمبر
|
798.21
|
698.45
|
598.67
|
465.63
|
399.11
|
22 سبتمبر
|
796.30
|
696.78
|
596.24
|
464.51
|
398.15
|
21 سبتمبر
|
796.30
|
696.78
|
597.24
|
464.51
|
398.15
|
20 سبتمبر
|
795.66
|
696.22
|
596.76
|
464.14
|
397.83
|
19 سبتمبر
|
786.38
|
688.10
|
589.80
|
464.14
|
397.83
|
18 سبتمبر
|
785.97
|
687.74
|
589.49
|
458.49
|
392.99
|
17 سبتمبر
|
788.82
|
690.23
|
591.62
|
460.15
|
394.41
|
16 سبتمبر
|
787.43
|
689.01
|
590.58
|
459.33
|
393.71
|
15 سبتمبر
|
780.57
|
683.02
|
585.44
|
455.34
|
390.29
|
14 سبتمبر
|
780.57
|
683.02
|
585.44
|
455.34
|
390.29
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