هكذا هنأت فيفي عبده الشعب السعودي بعيده الوطني

قامت الفنانة والراقصة الاستعراضية فيفي عبده بنشر منشور جديد على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور الشهير إنستجرام يحمل صوره لعلم المملكة العربية السعودية تهنئة واحتفاء منها للشعب السعودي الشقيق بعيده الوطني.









وعلقت علي المنشور ( كل سنة والمملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بأمن وأمان وخير)حيث يحتفل الشعب السعودي كل عام في الثالث والعشرون من شهر سبتمبر بالعيد الوطني لتوحيد المملكة ويعود هذ التاريخ إلى المرسوم الرسمي الذي أصدره الملك عبد العزيز.









وتحرص الفنانة فيفي عبده دائماً على المشاركة في الأحداث العامة سواء الرياضية أو الفنية أو السياسية التي تشغل الشارع المصري والعربي.









يذكر أنها قامت أيضاً أمس بنشر مقطع فيديو منذ يومين علي تهاجم فيه المقاول المصري الهارب لإسبانيا محمد علي والنشاط السياسي وائل غنيم والذي لاقي ردود أفعال كبيرة فور بثه على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الكثير من النشطاء على حدتها في التعبير عن غضبها والألفاظ غير المقبولة التي عبرت بها عن رفضها لما يحدث.









كان أحدث ظهور للفنانة فيفي عبده مؤخراً في شهر رمضان لهذا العام ببرنامج رامز في الشلال المذاع على شبكة قنوات (إم بي سي) والتي افتتح بها البرنامج أولي حلقاته وحققت الحلقة نسبة مشاهدة عالية بعد (المقلب) التي تعرضت بالبرنامج، وتم تصوير الحلقة في جزيرة بالي بإندونيسيا، البرنامج من إخراج محمد نصير وإنتاج وليد الإبراهيم رئيس مجموعة إم بي سي وتقديم رامز جلال.





وجهت الفنانة فيفي عبده، التحية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجيش المصري، والشرطة المصرية، موضحة أنها تحرص على تقديم التحية لهم في أول كل فيديو تبثه عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتذرت "عبده"، خلال حوارها مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، عن الألفاظ التي قالتها في الفيديو الذي ظهرت به منذ يومين، قائلة: "بعتذر جدا عن الشتيمة وسب الدين.. أنا مكنتش في وعيي من خوفي على البلد".

وأضافت أن مصر والوطن العربي مثل الرمانة "لو اتفتحت كله هيكر ورا بعضه"، معربة عن شدة غضبها من حملة الهجوم على مصر، قائلة: "أنا بحب بلدي وبحب رئيسي، ومسحمش حد يغلط فيه، رئيس البلد يعني مصر، ومقدرش أتحمل أن حد يسيىء له".

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي لا يخدم مصر فقط، بل يخدم المنطقة العربية كلها لأننا جميعا مصلحة واحدة، مضيفة: "الرئيس السيسي بنى بلد فوق البلد.. والشعب المصري واكل على طبلية أيوه مينفعش حد يسيىء له.

وتابعت أن الفيديو الذي ظهرت به من يومين كانت تستعد للنوم، ولكن عندما وجدت كمية الهجوم على مصر في مواقع التواصل الاجتماعي، قررت أن تظهر وتتحدث حتى تفرغ شحنة الغضب التي كانت بداخلها، لافتة إلى أنها أحبت الرئيس السيسي دون أن تتعامل معه، لأنه "ابن مصر وواكل على طبلية أبوه".









