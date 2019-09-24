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الكشف عن التفاصيل الحقيقية لإصابة ميسي

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:52 م
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الكشف عن التفاصيل الحقيقية لإصابة ميسي
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عمر عبدالعزيز
 
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تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للإصابة، خلال مباراة فريقه ضد فياريال، اليوم الثلاثاء، في المواجهة التي جمعت الفريقين، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وحقق برشلونة فوزًا صعبًا على ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على أرضية ملعب كامب نو معقل البلوجرانا، بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وأوضح الصحفي الشهير "مارسيلو بيشلير" مدى وتفاصيل إصابة اللاعب بقوله: "الإصابة التي أبعدت ميسي عن بداية الموسم كانت في ربلة الساق والآن الانزعاج في الفخذ في العضلة المقربة، لا علاقة بالاصابة الاولى".

وأكمل "مارسيلو" بقوله: "ميسي يعاني من حمل عضلي زائد في العضلة القربة من الساق اليسرى".

ورفع فريق برشلونة رصيده من النقاط إلى 10 نقاط بعد 6 جولات من الليجا، حيث فاز في 3 مباريات على ملعب الكامب نو، وخسر مباراتين أمام اتليتك بلباو وغرناطة، وتعادل في لقاء وحيد أمام فريق اوساسونا.
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