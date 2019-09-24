الكشف عن التفاصيل الحقيقية لإصابة ميسي

تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للإصابة، خلال مباراة فريقه ضد فياريال، اليوم الثلاثاء، في المواجهة التي جمعت الفريقين، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وحقق برشلونة فوزًا صعبًا على ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على أرضية ملعب كامب نو معقل البلوجرانا، بالدوري الإسباني لكرة القدم.





وأوضح الصحفي الشهير "مارسيلو بيشلير" مدى وتفاصيل إصابة اللاعب بقوله: " الإصابة التي أبعدت ميسي عن بداية الموسم كانت في ربلة الساق والآن الانزعاج في الفخذ في العضلة المقربة، لا علاقة بالاصابة الاولى".





وأكمل "مارسيلو" بقوله: "ميسي يعاني من حمل عضلي زائد في العضلة القربة من الساق اليسرى".

