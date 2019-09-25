عمرو أديب يفضح الإخوان بعد ادعائهم وجود خلاف بين السيسي وعباس كامل (فيديو)
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 12:47 ص
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هدى عبدالرازق
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أذاع الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو للإخواني الهارب أحمد عطوان، يدعي فيه أنه رئيس جهاز المخابرات في الإمارات، وأنه على خلاف مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعرض "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، صورا للواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية وهو برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأمم المتحدة، معقبا: "كذاب أهبل، وكذاب تافه".
وعقب "أديب"، ساخرا: "ضابط المخابرات الشاطر يكون في نيويورك والإمارات في وقت واحد، دول بينهم 18 ساعة بس"، لافتا إلى أن الإخواني الهارب ادعى أن اللواء عباس كامل سافر إلى الإمارات من مطار القاهرة، وليس بطائرة خاصة.
ويعمل الإعلامي عمرو أديب على مدار الأيام الماضية على كشف إدعاءات الإخوان، والأكاذيب التي يروجوها عن مصر، منها أنه استضاف ملاك صيدلية 19011، والتي ادعى الإخوان أن الجيش المصري هو من يمتلك تلك المجموعة من الصيدليات.
ومن ناحيته نفى محمود السيسي، أحد ملاك الصيدلية وجود أي علاقة بين الصيدليات والجيش االمصري، وأنه هو 7 من الأطباء الصيادلة من يمتلكون الصيدلية.
ويذاع برنامج "الحكاية " للإعلامي عمرو أديب من الجمعة إلى الإثنين في تمام الساعة العاشرة، ويتناول في برنامجه مختلف القضايا من سياسية واجتماعية واقتصادية.
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