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جريزمان يكشف التفاصيل الحقيقة لإصابة ميسي

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:46 م
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جريزمان يكشف التفاصيل الحقيقة لإصابة ميسي
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عمر عبدالعزيز
 
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كشف النجم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، أن زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي لعب لشوط واحد فقط من المباراة بسبب معاناته من الإصابة، يعاني فقط من ألم عضلي خفيف.

وقال جريزمان في تصريحات صحفية، بعد الفوز 2-1 أمام فياريال: "كانت لدينا بعض الفرص ولم نستغلها، واردت ان اسدد في الشوط الثاني ولكن لم اصل للكرة".

وأضاف اللاعب: "يجب علينا مواصلة العمل، وأنا وميسي لا يوجد تشابه بيننا لأن كل واحد لديه مركز مختلف عن الآخر".

وأضاف قائلاً عن إصابة ميسي في المباراة أمام فياريال: "ميسي يعاني من ألم خفيف، ولا اعرف التفاصيل".

وواصل: "فالفيردي قام ببعض التعديلات بعد خروج ميسي".

واستطرد: "عدد من اللاعبين عادوا للتو ونحاول ان نجد التفاهم، نحن بعيدون عن مستوانا ولكن مع الوقت سوف نتأقلم

وأوضح: "في البارسا اسلوب مختلف ومركز مختلف، ولكن لست في اسوء حالاتي، كنت اعرف انني سأعاني حتى اتكيف، ولكن سجلت 3 اهداف".

واختتم: "يجب ان اعمل من اجل الفريق، واذا سجلت يكون ذلك افضل لمساعدة الفريق في الفوز".
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