السلع التموينية تعلن عن المناقصة الثانية فى شهر سبتمبر لشراء القمح

أعلنت هيئة السلع التموينية ، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح.





وقال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة، أن الهيئة العامة للسلع التموينية، طرحت مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح للشحن خلال الفترة 26 أكتوبر إلي 5 نوفمبر القادمين، وفقاً لوكالة "رويترز".





وأكد نائب رئيس الهيئة، أن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة، كندا، استراليا، فرنسا، ألمانيا، بولندا، الأرجنتين، روسيا، قازاخستان، أوكرانيا، رومانيا، بلغاريا، المجر، باراجواي وصربيا.





وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أنه يجب أن تكون العروض على أساس التسليم على ظهر السفينة مع عرض منفصل لتكلفة الشحن.





وأعلنت الهيئة فى 9 سبتمبر عن مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن من 21 إلى 31 أكتوبر و/أو من أول نوفمبر إلى العاشر منه.





وأوضح أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة إنه يمكن توريد شحنات القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وبراجواي وصربيا، على أن تتسلم الهيئة العروض بحلول ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي (الساعة 1000 بتوقيت جرينتش)، وتعلن النتائج بعد الثالثة والنصف عصرا (1300 بتوقيت جرينتش)، ويُشترط أن تكون عطاءات القمح تسليم ظهر السفينة (فوب) مع عرض منفصل لتكاليف الشحن.





أنشئت الهيئة العامة للسلع التموينية بقرار الجمهوري رقم 1189 لسنة 1968 لتتبع وزارة التجارة الداخلية ويكون مركزها الرئيسي القاهرة .





يرجع السبب الرئيسي لإنشاء هذا الكيان الاقتصادي فى عام 1968 هو إدارة أزمات السلع التموينية والاستهلاكية فى السوق المصري خلال فترة ما بعد 1967 وذلك بإسناد تلك المهمة إلى كيان مستقل ماليا وإداريا .

وقد تطور الدور الذي تلعبه الهيئة في تدبير السلع الضرورية للسوق المصري حتى وصل عدد السلع التي تدبرها الهيئة خلال السبعينات إلى ما يقرب من 50 سلعة .



