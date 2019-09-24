شركة نيسان تسحب أكثر من مليون سيارة بسبب خلل متعلق بـ "المارشدير"

أعلنت شركة نيسان لصناعة السيارات، عن اعتزامها سحب أكثر من مليون سيارة بسبب خلل متعلق بنظام الكاميرا الخلفية اثناء الرجوع للخلف فى طررازات بيعت فى 2018 و 2019، حيث تظهر خصائص العرض بشكل يمنع ظهور الصور الخلفية مما قد يتسبب فى الحوادث .





وقالت شركة نيسان أنها تعتزم سحب مليون و023 ألف سيارة من الولايات المتحدة، وذلك بسبب خلل محتمل في نظام الكاميرا الخلفية، وفق ما أعلنت الثلاثاء الوكالة الأميركية المكلفة بسلامة الطرقات، و بررت الوكالة الأمر عبر موقعها بأن بين عدة طرازات بيعت في 2018-2019 "يمكن لخصائص العرض أن تظهر بشكل يمنع ظهور الصورة الخلفية".





وأوضحت الوكالة أن النظام يبقي على هذه الخصائص حين تقوم السيارة بالرجوع إلى الخلف، مما يزيد من خطر وقوع حادث، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.





وقالت الوكالة أن شركة نيبسان من المتوقع أن تبدأ عمليات سحب السيارات في 21 أكتوبر المقبل، بحسب الوكالة الأميركية.





وهو ما يعد ضربة جديدة لمجموعة نيسان التي تواجه مبيعاتها ومكاسبها نكسة في ظل تباطؤ يشهده السوق العالمي للسيارات، بما في ذلك في الولايات المتحدة، كما أنها تعاني من قلة تجديدها في الطرازات التي تنتجها.





وفتحت الوكالة الأميركية المكلفة بسلامة الطرقات مؤخرا تحقيقا أوليا حول نظام للمكابح الآلية الطارئة في أحد نماذج سيارات نيسان، "نيسان روج"، بعد مئات الشكاوى التي تشير إلى عمل هذا النظام عن طريق الخطأ، مما تسبب ببعض الحوادث غير المميتة.





وتبحث إدارة المجموعة، حليفة رينو الفرنسية، عن مدير جديد بعد إقالتها في منتصف سبتمبر هيروتو سايكاوا من هذا المنصب بسبب قضية تتعلق بتلقيه مكافأة مبالغا بها عندما كان كارلوس غصن رئيسا للمجموعة.



