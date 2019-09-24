برشلونة يهزم فياريال بشق الأنفس ويخسر ميسي
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:46 م
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أحمد عصام
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حقق برشلونة فوزًا صعبًا على ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على أرضية ملعب كامب نو معقل البلوجرانا، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وشهدت المباراة تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي لإصابة قوية في ساقه اليسري جعلته لا يستطيع استكمال المباراة، حيث خرج بين شوطي اللقاء وحل الفرنسي عثمان ديمبيلي بدلًا منه.
وسجل انطوان جريزمان الهدف الأول في بداية المباراة بعد عرضية رائعة من ليونيل ميسي، بينما عزز أرثور النتيجة بالهدف الثاني عن طريق تسديدة صاروخية، واحرز كازورلا هدف فياريال الوحيد قبل إنتهاء الشوط الأول.
وتعرض ليونيل ميسي لإصابة عضلية في الشوط الأول من اللقاء، وخرج عن أثرها بين شوطين المباراة وشارك عثمان ديمبلي بديلا له في الشوط الثاني.
ورفع فريق برشلونة رصيده من النقاط إلى 10 نقاط بعد 6 جولات من الليجا، حيث فاز في 3 مباريات على ملعب الكامب نو، وخسر مباراتين أمام اتليتك بلباو وغرناطة، وتعادل في لقاء وحيد أمام فريق اوساسونا.
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