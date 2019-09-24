برشلونة يهزم فياريال بشق الأنفس ويخسر ميسي





حقق برشلونة فوزًا صعبًا على ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على أرضية ملعب كامب نو معقل البلوجرانا، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.





وشهدت المباراة تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي لإصابة قوية في ساقه اليسري جعلته لا يستطيع استكمال المباراة، حيث خرج بين شوطي اللقاء وحل الفرنسي عثمان ديمبيلي بدلًا منه.



