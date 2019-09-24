إصابة ميسي تضع موسم برشلونة وفالفيردي في خطر كبير
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:38 م
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عمر عبدالعزيز
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تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة لإصابة قوية أثناء مباراة فريقه أمام فياريال، والتي تجمع الفريقين حاليًا، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، منذ قليل، فإن هذه الاصابة التي تعرض لها ميسي ليس لها علاقة بالاصابة الاخيرة، التي غاب على إثرها لفترة كبيرة عن الفريق.
ويتقدم برشلونة على فياريال بهدفين مقابل هدف، حيث سجل هدفي البرسا كل من جريزمان وميلو، فيما سجل هدف الغواصات الصفراء الوحيد كازورلا.
ومن الجدير بالذكر أن الأرجنتيني ميسي، الذي لم يتعافى بنسبة 100 % من إصابته الأولى، لم يستطع استكمال اللقاء، بسبب شعوره بآلام في الساق اليسرى.
وكان اللاعب قد عاد مؤخرًا لقيادة خط هجوم البارسا، بعد معاناته من إصابة أبعدته عن الفريق خلال المباريات الأولى في الدوري الإسباني، ولكنه عاد للظهور مع الفريق خلال مباراة بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا.
ومن الجدير بالذكر ان هذه الإصابة سوف تضع موسم الفريق الكتالوني ومدربه إيرنيستو فالفيردي في خط كبير، حيث أن ميسي يعد اللاعب الأهم في الفريق، وعادة ما يكون لغيابه تأثير سلبي للغاية.
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