نجم الأهلي يتخلص من الإجهاد ويُعلن جاهزيته لمباراة كانو سبورت

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تخلص أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من حالة الإجهاد التي اشتكى منها قبل مباراة الفريق الأخيرة أمام سموحة.



وكان فتحي قد تغيب عن المشاركة في مباراة الأهلي الماضية والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدف نظيف، سجله رمضان صبحي، حيث فضل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عدم الاستعانة به في المباراة.



وبات فتحي جاهزًا للمشاركة مع الأهلي في المباراة المقبلة أمام كانو سبورت الغيني والمقرر لها مساء السبت المقبل على ستاد السلام في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب أمام كانو سبورت في غينيا الاستوائية بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن، ووليد سليمان في الشوط الثاني من اللقاء الذي جرى بالعاصمة مالابو.



فايلر يكشف للشيخ أسباب استبعاده من المباريات

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على عقد جلسة مع نجم الفريق خلال الساعات الماضية من أجل الحديث معه عن سبب استبعاده من قائمة القلعة الحمراء.



فايلر عقد جلسة مع أحمد الشيخ لتوضيح الأسباب التي أدت إلى استبعاده من قائمة الأهلي خلال مباراتي الزمالك في السوبر المصري، وأمام سموحة في مستهل المشوار بالدوري.



وأكد فايلر للشيخ أن الاستبعاد يأتي بسبب إهداره للعديد من الفرص السهلة أمام مرمى الخصوم وهو ما ظهر عليه بشكل كبير في مباراة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وطالب المدرب السويسري من الشيخ ضرورة العمل على تصحيح تلك الأخطاء في التدريبات ومعالجتها سريعا حتي يعود للتشكيلة الأساسية للأهلي.



ويستعد الأهلي للدخول في معسكر مغلق غدا الأربعاء استعدادا لمباراة كانو سبورت يوم السبت المقبل، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز المارد الأحمر بنتيجة هدفين دون رد.



وتبدو معنويات الأهلي مرتفعة للغاية بعد التتويج بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب برج العرب الأسبوع الماضي.



